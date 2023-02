Desapariciones de personas LGBTTTIQ+ en México

De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNL), entre 1964 y 2022, 245 528 personas han sido reportadas como desaparecidas, no localizadas y localizadas en el país, de las cuales 100 000 siguen desaparecidas.



Veracruz enfrenta una crisis en temas de inseguridad, al igual que otros Estados. El 2021 se convirtió en el año con mayor número de desapariciones de personas: RNPDNL, el Estado acumula 7 mil 186 casos de personas no localizadas o desaparecidas entre 1964 y 2022.



Este fenómeno se debe a múltiples factores entre ellos delincuencia organizada, trata de personas, trafico infantil, extorsión, desaparición forzada, entre otros. Panorama desolador como lo advierte la Comisión Nacional de Derechos Humanos considerándola “una violación pluriofensiva de derechos humanos y causante de daños irreparables a las víctimas, provoca sufrimiento en sus familiares al ignorar el destino final que aquellas correrán, generándoles por tiempo indefinido el temor y la incertidumbre de conocer el paradero de su ser querido, además de un deterioro económico y de salud física y mental”.



Ahora bien, centrándose en las Poblaciones Diversas, se han convertido en Víctimas Invisibles del Sistema, el Estado y la Sociedad, mas no de las familias, que por todos los medios posibles han hecho hasta lo imposible por que no se olviden sus seres queridos.



El sector más afectado por la problemática es el de las mujeres trans, debido a que casi 70 por ciento de los registros corresponden a ellas. De manera muy desproporcional sigue la población gay con un 17 por ciento de los mismos y la población lésbica con un 12 por ciento. El bloque menos afectado es el de los hombres trans con sólo cuatro por ciento de los casos. Por lo anterior, se deduce que dos de cada tres personas desaparecidas son mujeres trans.



De acuerdo con los reportes de la Coalición Estatal LGBTTTIQ+ Veracruz, colectivos y activistas, en 2020 se informó que 15 personas de nuestra población se encontraba desaparecida, en 2021 fueron 20 y en 2022, 15.



*Maestro. Activista.