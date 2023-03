Desde el activismo LGBTQ+

Constitucionalmente en México la Igualdad Sustantiva se define como el acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales de todas las personas; lamentablemente la realidad dista mucho de este principio constitucional.



El Estado debe proteger, procurar, garantizar y promover el acceso a todos los derechos para todas las personas. Se debe destacar que las violaciones a los derechos humanos son por servidoras y servidores públicos de los tres niveles de gobierno.



La Comisión Nacional de Derechos Humanos, en 2022, recibió 60 mil 648 escritos de queja, 15 942 derivaron como expedientes de presuntas violaciones a los derechos humanos, brindaron atención a 222 147 personas agraviadas, derivado de los 37 585 expedientes registrados. En Veracruz, la Comisión Estatal de Derechos Humanos registró mil 502 procedimientos por violación a derechos humanos.



Los números reflejan una grave crisis en la materia, es por ello qué, la sociedad civil organizada juega un rol fundamental para la construcción y consolidación de la democracia en México. Se han convertido en vigilantes de las acciones de los gobiernos, proponen e inciden en la elaboración e implementación de políticas públicas desde ese papel fundamental en la defensa y la promoción de los derechos humanos.



La falta de aceptación y respeto a diversidad que no se encuentra en el privilegio de la heteronormatividad machista ha generado problemas en los sectores sociales históricamente discriminados, donde encontramos a la población LGBTQ+.



La defensa y la promoción de los derechos humanos desde el activismo en Veracruz han logrado avances significativos, esfuerzos que no son suficientes ni definitivos pero marca la pauta que hay un trabajo local de resultados. La campaña de Seres Humanos Diversos los días 17 de cada mes en la administración pública estatal y organismos autónomos, la corrección de datos en las actas primigenias para reconocer la identidad en personas trans sin necesidad de amparo, la sentencia al Congreso del Estado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para legislar a favor del Matrimonio Igualitario después de la acción de inconstitucionalidad promovida por el activismo y la CEDH, corrección de datos en certificados escolares de las personas trans, reforma al Artículo 144 del Código Penal del Estado para reconocer como motivo de odio la orientación sexual, 13 de noviembre día para reconocer a la población trans en Veracruz, iniciativa para crear fiscalía para atender crímenes de odio por homofobia, el protocolo de seguridad pública para atender casos de la población LGBTQ+, el Consejo Municipal Contra la Discriminación en el Municipio de Xalapa y cientos de capacitaciones en materia de derechos humanos con perspectiva de diversidad sexual.



Con más de 240 bodas igualitarias y más de 400 reconocimientos de identidades trans, el trabajo de Coalición Estatal LGBTQ+ Veracruz no cesa, la lucha por nuestros derechos son constantes y permanentes, todavía faltan muchos temas pendientes. Hasta que la dignidad humana se haga costumbre.



*Maestro. Activista