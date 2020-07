Desempleo, recortes y viene lo peor

La respuesta del presidente Andrés Manuel a gobernadores y alcaldes que hace meses le solicitaron apoyo para sus finanzas locales, fue que ajustaran gastos.

La recomendación incluyó el gasto de nómina pues, según el mandatario federal, había sueldos muy altos y personal de sobra en estados y en municipios.

López Obrador argumentó que su administración no tenía recursos y que cada mandatario tenía que apretarse el cinturón y emularlo tanto en la reducción de sueldos como en el recorte de programas y de personal.

Pues a esa recomendación el presidente agregó el recorte de recursos a los estados y municipios, que hoy resienten las medidas de austeridad del gobierno federal.

Claro que las quejas provienen de gobernadores y alcaldes que no son de Morena, quienes hicieron pública la situación por la que atraviesan al faltarles dinero para obras, programas y proyectos productivos.

Los gobernantes que apoyan a la cuatroté no se han quejado, aunque esto no quiere decir que no la estén padeciendo.

De acuerdo con los quejosos, las participaciones federales se desplomaron durante marzo, abril y mayo por la parálisis de la actividad económica a causa de la crisis sanitaria por el Covid-19 y por los recortes presupuestales que implementó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

A esa situación le agregan que el cobro de impuestos también cayó, pues muchos gobiernos estatales aplicaron descuentos y subsidios a sus impuestos locales para ayudar a sus ciudadanos durante la crisis. Ante esta situación, alcaldes agrupados en asociaciones como la FENAMM y la ANAM han advertido que hasta 80% de los municipios del país podrían caer en bancarrota antes de fin de año.

Y dirigentes de cámaras y otros organismos empresariales y comerciales prevén que lo peor está por venir.

Por lo que se ve, difícilmente se va a cumplir el pronóstico optimista de López Obrador de que a partir del mes que acaba de comenzar se dejarán de perder empleos y que va a empezar la recuperación.

Si no, que le pregunten a los restauranteros, hoteleros y otros, que no ven la suya en esta nueva normalidad.

RICARDO EXSOME PARA LA CANDIDATURA

Desde el puerto de Veracruz nos comentan que el empresario metido a político, Ricardo Exsome Zapata, se perfila como el más viable para ser el candidato de Morena a la alcaldía jarocha en 2021.

El asunto, dicen, es que los morenos no cuentan en sus filas con un personaje que pueda dar la batalla a una estructura bien constituida, con años de experiencia y de trabajo político-electoral como la que tiene el PAN y para enfrentar al clan Yunes.

Exsome lleva dos elecciones. La primera en el 2017 cuando fue candidato a la alcaldía y logró más de cuarenta mil votos, aunque no le alcanzó para ganar. La segunda fue en 2018, ya con más experiencia y una mejor estructura electoral logra el triunfo que lo lleva a la curul federal que ocupa.

En ambos casos enfrentó al grupo Yunes.

No es el único, pues también aparece como aspirante la periodista Rosa María Hernández Espejo, quien fue candidata a diputada local y no pudo ganar. Actualmente es subdelegada de Programas de Bienestar Social y brazo derecho del superdelegado Manuel Huerta.

Así mismo aparece el panista disfrazado de moreno, Óscar Lara Hernández, quien ha recibido críticas por el papel que ha hecho en el WTC, donde dicen que enfrenta problemas serios.

