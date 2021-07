Desfiguros en política

Ojalá no lleguen a Veracruz los desfiguros políticos que se observan a nivel federal con una imitación de “destape” de aspirantes a suceder a Cuitláhuac García Jiménez en la gubernatura del estado, sin la titular de Energía, Rocío Nahle, a quien el presidente Andrés Manuel López Obrador incluyó en un primer grupo con posibilidades de sucederlo en el cargo.

La opinión general es de que se trata de un distractor ante la temible tercera ola del Covid-19 que vuelve a disparar los casos de contagios y muertes, pero la estrategia puede resultar muy costosa para el país por el golpeteo y zancadillas entre los grupos que van a disputarse la Presidencia de la República; la realidad es que ahora, los miembros del gabinete legal y ampliado estarán ocupados en ir creando alianzas al interior del país para ir fortaleciéndose y ganar terreno en la carrera por el 2024, en lugar de resolver los grandes problemas que aquejan a México, como la violencia y altos índices delictivos en infinidad de territorios, la crisis económica acentuada por la emergencia sanitaria con mayor desempleo debido al cierre de empresas y un sistema de salud precario y deficiente. En la entidad, las dificultades son las mismas, y se ha hecho muy poco, salvo obras emblemáticas como el Corredor del Istmo en el sur del estado, con recursos federales, el anuncio de una multimillonaria inversión cervecera para Tierra Blanca que podría concretarse o no, y lo que se destinó a la remodelación del estadio de beisbol para el retorno del equipo “Aguila” de Veracruz.

En realidad, nada qué presumir. Imaginen los lectores los próximos meses si desde ahora colocan en el “arrancadero” a Ricardo Ahued Bardehuil, aún sin iniciar su gestión como alcalde de la capital veracruzana, o al secretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, o al de Finanzas, José Luis Lima Franco, u otros que fueran apuntados, como Zenyazen Escobar García, secretario de Educación, o Juan Javier Gómez Cazarín, actual presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, quien primero deberá alcanzar un lugar en la siguiente Legislatura como diputado plurinominal, que no la tiene asegurada por cuotas de género asignadas, incluida esa extraña cuanto extravagante posición “binaria”, cuando lo que debería proceder legalmente es por su naturaleza de hombre o mujer. Si se abre desde ahora en Veracruz el tema de la sucesión estatal, como lo hizo AMLO con los presidenciables, nada bueno pasará en el estado que no sea más que ese logro anunciado de que ya no cobrarán el uso de sanitarios en las estaciones de gasolina en el estado. Vaya panorama.

En una sola familia en el puerto de Veracruz, se contagiaron la abuelita, la mamá, los hermanos, los hijos y los nietos, todos. Alguno de ellos contrajo el Covid-19 e infectó a los demás, y no solamente uno de los enfermos necesitaba urgentemente oxígeno, sino que no había, no hay en este momento, cupo suficiente en los hospitales públicos para que puedan atender a este tipo de pacientes. Muy lamentable situación la que se vive en la ciudad jarocha, y una situación parecida ya enfrenta Xalapa.

Hay que tomar todo tipo de precauciones, y preferentemente no ir a lugares públicos si no hay extrema necesidad, y menos a sitios muy concurridos como mercados y restaurantes. Sí, se afecta la economía de una ciudad, pero es mejor que pagar el alto precio de muertes por esta causa.

La solución está en cada quien, y en las autoridades para aplicar las medidas sanitarias pertinentes, sancionando a quienes no quieran entender que se trata de una emergencia de salud.

Esperemos que se entienda, este no es un virus que pueda subestimarse.

E-MAIL: opedro2006@gmail.com

opedro2006@gmail.com