Determinante el respaldo de senadores a CGJ

La coloquial frase se materializó y siete senadores vinieron a decirle al gobernador Cuitláhuac García Jiménez: “no estás solo”, porque de manera abierta mostraron su respaldo e hicieron un reconocimiento al trabajo que viene desempeñando.

En conferencia de prensa cada uno dio su versión de cómo ve al estado de Veracruz, y coincidieron en señalar que la comisión especial para analizar la presunta violación al estado de derecho en Veracruz, tuvo un fin de “golpeteo” político.

Muy temprano de este lunes el mandatario veracruzano había dado su conferencia de prensa, en la que preguntaron su opinión sobre las mantas que aparecieron en algunas calles de Xalapa, Coatepec y Poza Rica, en las que con leyendas rechazaban al presidente Andrés Manuel López Obrador.

La respuesta no se hizo esperar y esto dijo: “Están en su libertad de manifestarse, nada más les pedimos que cuiden las formas. Que pidan las autorizaciones a los dueños, eviten conflictos para que sea todo en orden y en plena libertad. No es nada extraño”.

Ese mismo día, con la llegada de los senadores del grupo conocido como “Los Ultras”, se convocó de inmediato a nueva conferencia y ante los reporteros de la fuente los legisladores no se detuvieron y cada uno manifestó su respaldo a Cuitláhuac García Jiménez.

La senadora veracruzana Gloria Sánchez dijo contundente que, para ellos el tema de la comisión “está acabado” y que los trabajos que ahí realizaron, también. “El trabajo no tiene validez legal, si la comisión no tuvo validez, el producto de sus actividades tampoco tienen validez legal y al cancelarse la comisión sus temas no existen.

Es un tema acabado, cerrado y no hay por qué darle seguimiento”.

La senadora por Guanajuato, Antares Guadalupe Vázquez, aseguró que hay senadores preocupados por el tema de ultrajes a la autoridad en Veracruz, pero no así se preocupan por otros 17 gobiernos estatales que también lo tienen en sus códigos penales.

Su visita a Veracruz -dijo- se debe a que se puso “en entredicho” con todo lo que pasó, y que no acudieron de parte del Senado, sino como senadores de manera independiente.

Por su parte, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez agradeció a los senadores veracruzanos Gloria Sánchez Hernández y Ernesto Pérez Astorga, así como a Antares Guadalupe Vázquez Alatorre (Guanajuato), Gilberto Herrera Ruiz (Querétaro), José Narro Céspedes (Zacatecas), María Celeste Sugía y César Arnulfo Cravioto Romero, ambos de la CDMX, el respaldo a Veracruz en contra de la ilegal comisión especial de investigación para determinar la existencia de probables abusos de autoridad y violaciones, conformada en diciembre pasado.

Desde el inicio de este tema, 31 senadores apoyaron al gobernador veracruzano, pero con la visita de este grupo se pone de manifiesto el respeto y reconocimiento que tienen los parlamentarios por el trabajo que Cuitláhuac García Jiménez viene realizando. Más claro ni el agua.