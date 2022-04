Deuda municipal

El crédito es un instrumento que tiene muchos beneficios cuando se requiere capital para emprender, fortalecer o realizar acciones a futuro, o bien para mejorar el presente. Para ello están las entidades financieras, facilitadoras de préstamos para un fin específico.

El sector público mexicano ha sido un usuario regular de este instrumento, la Federación puede obtenerlo en cualquier moneda, los estados y municipios solo pueden requerirlo en moneda nacional.

De los tres niveles del sector público, el municipio es quien presenta las mayores debilidades para tener un balance presupuestario positivo en los términos de la Ley de Disciplina Financiera, que no es otra cosa que tener un saldo razonable positivo entre los ingresos y los egresos.

Este es un factor importante para calificar para la obtención de un crédito, amén que el camino para lograrlo es tortuoso por los candados y las alcabalas que hay pasar, pues requiere autorización del Congreso, viabilidad presupuestaria por parte de Sefiplan (balance presupuestario) y principalmente, la posibilidad de ser un proyecto productivo.

Esto es cuando por su iniciativa trata de lograr el financiamiento, no así cuando viene del nivel superior, es decir, apadrinado por el Estado, entonces todo es posible, viene bendecido y no toca baranda; todo es color de rosa.

Me referiré a estos últimos, dado que gracias a estas decisiones tienen a los municipios de Veracruz cargados de deudas, de las cuales no tienen control ni entienden la razón de lo que les descuentan de sus participaciones, los ayuntamientos actuales no saben el origen; a los anteriores poco les importó.

Bursatilización: Este es un instrumento financiero cuyo origen se da en la Bolsa Mexicana de Valores por ser abierto al gran público inversionista, se tiene que cruzar en bolsa y tendrá número en pizarra como un instrumento de renta fija.

Esta se da a propuesta del entonces gobernador Fidel Herrera Beltrán, aceptada por los municipios firmantes mediante decreto 225 de fecha 8 de junio de 2008, siendo modificado el 11 de septiembre del destino del financiamiento.

Valor de la emisión: mil 500 millones de pesos. Fideicomitentes: 1.- El Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave. 2.- 199 municipios del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, representados por los municipios de Coatzacoalcos, Córdoba, Minatitlán, Orizaba, Poza Rica, Tuxpan, Veracruz y Xalapa.

Fideicomisarios en primer lugar: Tenedores de los certificados bursátiles, gran público inversionista. Fideicomisarios en segundo lugar: el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, el cual recibirá el saldo neto de los recursos derivados de las emisiones; los recursos no asignados a los emisores. Las cantidades remanentes; los recursos provenientes del derecho sobre un porcentaje de participaciones.

Características: Tasa de interés UDIS+7.45% durante la emisión: TIEE 182 días+2.85%; pago de intereses 31 de enero y 31 de julio; pago por conducto del INDEVAL, representante común de los inversionistas: INVEX SA; tendrá cobertura promedio anual.

Obligaciones del fiduciario: Todas las imaginables para salvaguardar los intereses del gran público inversionista, entre ellos entregar los remanentes derivados de las retenciones hechas contra los costos reales; estos serían a cargo o a favor de los municipios; como siempre el descuento es mayor cada semestre hay remanentes que se pagan o devuelven en los meses de febrero y agosto.

Requiere calificación crediticia por parte de alguna calificadora reconocida por la Bolsa Mexicana de Valores.

A siete años de implementada la bursatilización se había pagado más del doble de lo recibido, a lo que habría que restarle la devolución de remanentes, que eran poco más de 850 millones de pesos, mismos que la administración de Javier Duarte de Ochoa le devolvió a los ayuntamientos en razón de la lucha emprendida por algunos municipios y gracias a la intervención del entonces senador José Yunes Zorrilla, que hasta puso un punto de acuerdo.

Lamentablemente la Tesorería de Sefiplan, a cargo de Arnulfo García, sin ton ni son hizo descuentos a muchos municipios sin haber sido conciliados los adeudos, negándoles el derecho de recibir estos fondos que les pertenecían y que tiene el carácter de fungibles, porque provienen de las participaciones federales del Ramo 28.

Al 31 de diciembre del 2021, los 199 municipios deben mil 458 millones de pesos nuevamente, más de lo que prestaron habiendo pagado en siete años otro tanto igual, o sea, en 12 años se ha pagado más de tres veces los prestado y deben más.

Por ello es necesario atender la propuesta del secretario de Finanzas, de aceptar una reestructura en un crédito simple, donde haya más certidumbre de su liquidación y no sea eterna, como ahora.

Hay dos líderes entre los presidentes municipales actuales para lograrlo: don Ricardo Ahued, de Xalapa, y Juan Manuel Diez, de Orizaba, que tienen la categoría moral y política para representar a los 199 municipios endeudados, entre los cuales están ambos municipios.