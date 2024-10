Día 2 de la presidenta

Llevo casi 36 años escribiendo columnas, opiniones, artículos para los medios de comunicación en México.

La primera apareció en el año de 1988, poco después de que fuera el maestro de ceremonias y presentara en el salón gobernadores del hotel Xalapa, la plataforma electoral del Frente Democrático Nacional y diéramos a conocer allí, que el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano era nuestro candidato a la Presidencia de la República, contra la otrora maquinaria electoral y de fraudes el PRI-Gobierno.

Meses adelante pero en ese mismo año, después de consumado el atraco electoral al triunfo de Cárdenas, orquestado por el hoy morenista Manuel Bartlett Díaz, comiendo con mi familia en un restaurante de Xalapa, me encontré con don Rubén Pabello Acosta, en ese entonces dueño de Diario de Xalapa, quien me cruzó la invitación para visitarlo en su oficina de Manuel Ávila Camacho, donde se editaba el periódico, y ya en ella, al tercer día de ese encuentro, me invitó a escribir un artículo por semana para lo que era el diario de mayor circulación en el estado, la cual nunca se interrumpió, ni cuando éste le vende a don Mario Vázquez Raña, de la Organización Editorial Mexicana.

Desde entonces, a través del correo electrónico y más tarde en mis redes sociales, me ha tocado recibir críticas positivas y negativas al tema que toco en las columnas, como le debe suceder a todos los articulistas, algunas inclusive amenazantes, como me ha sucedido más frecuentemente con los y las amlovers, que obnubilados totalmente pierden los estribos y envían el reclamo hiriente y temeroso por decir, que el ya ahora expresidente nos mintió como candidato y nos mintió como presidente de México, relatando sucintamente cada una de las mentiras gigantescas que realizó y quedaron constatadas en infinidad de ocasiones en este espacio de Diario de Xalapa, El Sol de Orizaba y El Sol de Córdoba.

No rebaten al artículo porque no tienen cómo justificar el actuar de don Andrés Manuel, que no cumplió con sus promesas de campaña, pero lastimosamente recurren a frases hirientes y veladas amenazas, que si les hiciera caso ya habría dejado de escribir estas opiniones de años atrás.

Lo cierto, estimado lector, es que hoy, que tenemos el día 2 del gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, es motivo, como lo hice hace seis años cuando iniciaba el gobierno de AMLO, para manifestar públicamente mi deseo para la primera mujer que gobernará nuestro país, esperando que lo haga bien, que ejecute políticas públicas gubernamentales que propicien el bienestar de los que menos tienen, que garantice la seguridad y combata a los que la destruyen y siembran el horror en la sociedad; que el sistema educativo nacional de verdad capacite, prepare y produzca profesionistas competitivos y adecuados para la infraestructura productiva que la nación requiere, que por fin el gobierno tenga y distribuya eficazmente las medicinas que el pueblo necesita y que la atención médica para todos sea eficiente y expedita.

En fin, que las y los mexicanos podamos por fin disfrutar de una vida sin premuras, necesidades, angustias, temores, sino a plenitud. Si Claudia Sheinbaum empieza a construir estos objetivos en sus seis años de gobierno, aquí serán reconocidos sin restarle mérito alguno; de no ser así, se lo estaré también señalando.

