Día de consulta

Son las 5:30 de la mañana. Camino por una calle semisolitaria con un cielo negruzco al que comienzan a salir estrías azules. Amanecerá dentro de poco. Al doblar la calle me topo con más movimiento, aunque aún discreto. Llego a la entrada de la clínica del IMSS que me corresponde. Un policía malhumorado nos pide nuestros carnets, que digamos a dónde vamos.

Delante de mí un señor le ha llamado la atención. Decir que por su vestimenta y aspecto fue elegido para que abra su mochila y se le inspeccione es discriminación, pero es demasiado temprano para alegar respeto a los derechos y el señor simplemente la abre y mira al policía a la cara, sin pestañear, como único acto de rebeldía. Lo deja pasar.

Pese a lo viejo de las instalaciones, la clínica luce impecable. Incluso huele a ¿cloro?, ¿lejía? Hay absoluto silencio. En la zona de los consultorios, en las bancas de espera, ya hay “derechohabientes”. La mayoría cruza los sesenta años. Sólo veo a una madre con un niño de unos 10 años, un puñado más se adivina en edad laboral.

¿Quién es el último del consultorio 4?, pregunto, y una mujer perfectamente maquillada y olorosa a un perfume demasiado dulce y penetrante alza la mano. Seguramente al terminar irá al trabajo, intentado no llegar demasiado tarde. Ahorrarse el retardo. No hay dispensa oficial por ir a consulta; si no vas a trabajar, aunque hayas pasado todo el día esperando tu turno, te descuentan el día. Los patrones creen que tal vez se va al Seguro a pasar el día, para no ir a trabajar.

Todos permanecemos en silencio, adormecidos, de cuando en cuando alguien entra: ¿quién es el último del consultorio 6?... A las 7:30 las enfermeras llegan, impecables, con sus bolsos donde guardan su desayuno, la comida, el termo del agua, del café. Sonríen entre ellas al saludarse, pero al dar la vuelta y ver ya la larga fila, cambia su gesto. “Consultorio 1. A como fueron llegando me dan su carnet”. Lo revisa, nos pesa. Esperamos.

A las ocho en punto se abre la puerta del consultorio. Nadie se asoma. Solo se abre. El primer paciente se levanta como resorte y entra cerrando tras de sí. Al salir, el que sigue. Soy la tercera. Imitando a los demás me levanto en cuanto veo que la mujer olorosa sale a toda prisa, tal vez alcance a llegar a buena hora a su trabajo.

Entro. Doy los buenos días. No hay respuesta. La médica escribe en la viejísima computadora. Me siento. Mira a la mesa y no ve nada delante. “El carnet”, me suelta. Se lo extiendo. Copia mis datos. No ha me mirado aún. “Y por qué vino”, me dice. “Ayer estuve en Urgencias y…”, narro lo más breve y conciso lo que me ha pasado. Ella aún no me mira. Sigue tecleando en la computadora. “¿Solo eso hicieron en Urgencias?”, dice intentando disimular un gesto de enojo. “Le dejaron el paquete”, le digo en broma, surte efecto y sonríe, entonces me mira. “Los análisis que le hicieron ayer están bien, no es dengue y pese a lo que me dice, sus plaquetas están bien, todo en orden. Es la edad…”, suelta. “¿La edad?”, digo incrédula. “Sí a partir de esta edad…”, y se va diciendo una lista de cambios hormonales y físicos que me esperan. Pero yo sé que no es la edad. Conozco mi cuerpo. Conozco mi fortaleza. Ya tuve tiempo de hacerme a la idea que estoy en el famoso “cuarto piso” de la vida. No es la edad. Me pasa algo. Lo sé.

“Cuídese, aliméntese mejor y esté atenta, anote en una libreta…”, me da el carnet, con la intención de despacharme. Hago resistencia, insisto, explico… finalmente accede. “Le puedo pedir unos estudios, pero me aparece que hay fecha disponible hasta finales de enero… salvo que quiera hacerlos por fuera y los trae, como usted vea”. Faltan tres meses. Emite la orden. Se vuelve a enfrascar en la computadora. Intuyo que la cita ha terminado, me levanto y abro la puerta, la siguiente persona ya está puesta para entrar.

Salgo a la calle con una hoja para un análisis, sin ningún diagnóstico, sin ninguna medicación, frustrada por sentir que gasté toda una mañana para nada y pensando en que, aunque me siento mal, debo ir a trabajar.

Checo el estudio en varios laboratorios, rondan los mil 500 pesos. Enfermarse es un lujo en todo sentido. La clase trabajadora, en realidad, no nos lo podemos permitir. Si no pudiera pagar el estudio particular, tendría que esperarme hasta enero. En tres meses, ¿cuánto crecerá mi malestar?, ¿y si es algo benigno pero el tiempo lo empeorará? Las campañas de salud nos instan al diagnóstico oportuno, pero a veces no sólo es la falta de voluntad o desidia, sino situaciones más tangibles que tienen que ver con la falta de acceso a servicios de salud dignos, saturación en las clínicas públicas, falta de recursos para asistir a los privados. Diagnóstico oportuno, sí, pero, ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿quién puede?

¿O usted que opina?, ¿le ha pasado?

csanchez@diariodexalapa.com.mx