El jueves pasado, 17 de noviembre, celebramos la Jornada Mundial de la Filosofía. Esta fecha, como muchas de las que inundan el calendario, corre el riesgo de pasar sin más, como el empolvado recuerdo de algo que se antoja añejo, grisáceo y reservado para los intelectuales que gustan devanar su vida en la elucubración de sofismas y artilugios de la inteligencia.



Sin embargo, conmemorar el Día de la Filosofía no se reduce a una simple mención en las efemérides, ni al recuerdo de un dato interesante. Conmemorar este día es una fuerte llamada a la conciencia humana, para reconocer cómo es que estamos viviendo nosotros que nos preciamos de ser “homo sapiens”, los únicos dotados de una inteligencia sin igual en el mundo.



Celebrar este día es responder, en nuestras categorías actuales, las grandes preguntas que nos ofrece la madre de todas las ciencias. Así pues, ante la primera pregunta, ¿quién soy?, es la ocasión fascinante de responder quién se encuentra tras todos los accidentes que percibimos en el espacio y el tiempo. Quién soy, es la respuesta decidida, fuerte, implacable ante toda la vorágine de ideas que tratan de vendernos ser lo que los demás quieren que seamos y no lo que en realidad palpita en el corazón de cada uno. Ser quienes somos no es vernos reducidos a lo que los demás dicen de uno, o lo que los demás piensan que cada uno es. Es atreverse por fin a levantar la cabeza y vivir desde lo que cada uno es, amar y gozar con la vida que cada uno tiene, es disfrutarse con encanto y no reducirse a los cánones o prototipos de personalidad que los otros venden. Tal vez esta sea la más inquietante de las cuestiones de las que tenemos la obligación de dar cuenta.



¿De dónde vengo?, atreverse a desentrañar por sí mismos qué es lo que ha permitido nuestra existencia, qué hay detrás; la razón por la cual las cosas son lo que son y no otra cosa. Quedar verdaderamente inconformes con lo que los demás dicen y atrevernos a saber por nosotros mismos cuál es la patria de la que venimos. Esto es tan importante porque de ello dependerá mucho de la forma en que nos situemos en el mundo.



Y, por último, ¿a dónde voy?, vivir en salida, con la conciencia tranquila de que esto se acabará un día. Que nuestro destino no está en este mundo ni en estas categorías, responder a esta pregunta será lo que nos permitirá vivir en guardia, en pie de lucha, en el campo de batalla, forjando una tierra que se antoje vivir.



