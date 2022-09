El próximo jueves 29 de septiembre es el Día Nacional del Maíz, planta de importancia incalculable para el pueblo mexicano y cuya existencia se ha encontrado en peligro.



Domesticado aproximadamente desde hace 12 mil años, el maíz es el símbolo de la identidad cultural del pueblo mexicano y la base de su histórica alimentación. Este grano es originario de Mesoamérica, la región que comprende desde México hasta Costa Rica. Gracias a descubrimiento del maíz, las civilizaciones mesoamericanas pudieron florecer dando paso a las culturas de nuestros pueblos prehispánicos y mucha de la vida de la que actualmente gozamos.



Alrededor del maíz existe toda una cultura y formas de vida. Para nuestro pueblo, el maíz es un ser divino con una carga sagrada desde que se siembra hasta que se cocina. No por nada las guerras entre los antiguos pueblos mesoamericanos se realizaban mientras no se sembraba maíz.



Es importante mencionar que el maíz es nutritivo en su forma básica, es decir, en tortillas, tamales, atoles y todas las formas como se cocina en las recetas tradicionales mexicanas. Tiene una buena cantidad de carbohidratos energéticos, además de fibra, vitaminas, minerales y proteína; sin embargo, los alimentos industrializados hechos de maíz pierden todos sus atributos nutricionales en el proceso de fabricación, por lo que las frituras embolsadas y particularmente los jarabes como la fructosa no sólo no son nutritivos, sino que en exceso pueden dañar la salud, lo cual se agrava más si tienen añadidos saborizantes y sal.



A principios de los años 90 del siglo pasado comenzó a llamar negativamente la atención la modificación genética del maíz de parte de una empresa llamada Monsanto, quien creó un maíz resistente a un herbicida llamado Glifosato, que, dicho sea de paso, también fabrica Monsanto. El problema es que el glifosato mata toda la hierba, incluyendo nuestro maíz originario, ese mismo que es creación colectiva, dejando solamente vivo su maíz modificado.



Es poco ético que estas empresas se adjudiquen la propiedad y creación única del maíz, condenando a los campesinos a comprar por siempre semillas genéticamente modificadas que no pueden reproducirse naturalmente. Si desapareciera nuestro maíz original no sólo sería perder el más importante alimento de los mexicanos, sería estar a expensas de una empresa que nos vendería siempre las semillas para poder sembrarlo y perderíamos, junto con nuestra soberanía alimentaria, los miles de años de conocimiento colectivo que dieron vida a nuestro gran alimento.



Ante este problema, el 31 de diciembre de 2020 el presidente López Obrador decretó la eliminación del glifosato en nuestro país, no sólo porque pone en peligro, como ya se mencionó, la existencia de nuestro maíz nativo, sino también por las grandes acusaciones de producir cáncer y malformaciones en quienes lo manejan o viven cerca de los campos donde se utiliza este herbicida. Las empresas productoras del glifosato y del maíz modificado transgénicamente se han amparado para continuar vendiendo en nuestro país sus productos. Esto reclama nuestra atención, tanto para recuperar la pureza de este grano fundamental, como para asegurar la soberanía alimentaria de México.



Por todo lo anterior, hoy más que nunca es importante defender al más importante alimento de los mexicanos. No debemos permitir se privatice nuestra herencia milenaria que nos dejaron nuestros antepasados al enseñarnos a seleccionar la mejor semilla, sembrarla, producirla y prepararla.



Es por ello, a unos días de celebrar a esta gran planta, alzamos nuestra consigna para decir que: “Sin Maíz, no hay País”.



