Diagnóstico de la educación en México

Las actuales condiciones de la educación en México pueden ser evaluadas desde diferentes perspectivas: el desempeño de los alumnos, el estado de las instalaciones escolares, la cobertura de los servicios y otros indicadores. Se ha demostrado que la educación de calidad reduce la pobreza y desigualdad, logrando sociedades más justas y equitativas.



Por ello, en un país como México, donde alrededor de 55 millones de personas se encuentran en situación de pobreza y el 10% más rico tiene el 59% del ingreso total del país, la calidad de la educación resulta prioritaria, opina el Consejo de Investigación Ciudadana y Empresarial A.C. Las oportunidades de crecimiento de los más de 29 millones de alumnos que actualmente cursan la educación obligatoria en México dependen en gran medida de la adquisición de conocimientos y el desarrollo de habilidades adecuadas a las actividades productivas del país. Esto a su vez está vinculado a las características y a la situación del sistema educativo mexicano en conjunto.



¿Cómo saber si la educación en México es de calidad? Muy sencillo: debemos medirla. Para hacer esto, existen diversas evaluaciones nacionales e internacionales que estiman los aprendizajes alcanzados en matemáticas, lenguaje y ciencias. Entre ellas destacan PLANEA y PISA evaluaciones en las que México ha participado. De acuerdo con las últimas ediciones disponibles de estas pruebas en México, la calidad educativa es baja, hemos avanzado muy poco y tenemos aún mucho por mejorar.



El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria CIEP nos dice: En la Reforma Educativa de 2019, la educación inicial (menores de 6 años) se integró dentro de la educación obligatoria junto con los niveles preescolar, primaria, secundaria y media superior. También se estableció la obligatoriedad de la educación superior, entendida como la obligación del Estado de fomentar la inclusión, permanencia y continuidad, y proporcionar los medios de acceso a este nivel educativo. Sin embargo, en los siguientes años a la reforma no hubo un crecimiento en la cobertura educativa. Por el contrario, la pandemia tuvo un efecto negativo en el aprovechamiento y participación en todos los niveles educativos subraya el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). La estrategia de Aprende en casa no logró llegar a todos los alumnos y no hay evidencia de su efectividad en el aprendizaje de los estudiantes menciona el Consejo Nacional de Evaluación. Además, el presupuesto educativo no mostró incrementos destinados a cumplir con los objetivos de la reforma.



En el país durante el ciclo 2020-2021, las brechas de cobertura aumentaron con respecto al periodo 2019-2020, debido a la falta de políticas para evitar el abandono escolar durante la pandemia, lo cual resultó en 5.2 millones de alumnos de entre 3 y 29 años que no se inscribieron al ciclo escolar 2020-2021, en todos los niveles. Si tenemos en cuenta que en ese lapso hubo 190 días hábiles de clase, cada día 4 mil 371 alumnos abandonaron sus estudios en este país.



En los estados, las tasas de cobertura presentan notables diferencias. En educación inicial ninguna entidad logra una cobertura superior al 11%; en preescolar, sólo Tabasco tiene una cobertura de 85%, tasa superior al nivel nacional. En enseñanza media superior, todos los estados se encuentran entre 70 y 90% de cobertura educativa. A nivel superior, la brecha es más amplia. Por ejemplo, mientras que Chiapas tiene una cobertura de 15.4%, Ciudad de México alcanza 60.4% de la población en edad de asistir a ese nivel educativo. El rezago es evidente en diversas áreas y entidades federativas.



En la actualidad hay un total de 29 millones de alumnos en educación básica, media superior y normales más los 5 millones del nivel superior, ciclo 2022-2023. Con base en el gasto por alumno y las brechas de cobertura, se estima el gasto público aproximado necesario para poder proveer de servicios educativos, con la calidad actual, a todas las niñas, niños y adolescentes para los niveles inicial, preescolar y media superior. Para 2023, no hay recursos suficientes para lograr los objetivos de la Reforma Educativa.



Si bien, el gasto por alumno considera las necesidades materiales y financieras para que una persona pueda acudir a la escuela, las condiciones de infraestructura escolar impiden que se ofrezca educación de calidad, indica el Consejo Nacional de Evaluación. Por ejemplo, solo una de cada tres escuelas de nivel básico tiene acceso a internet, mientras que una de cada cuatro escuelas del nivel medio superior no tiene acceso a agua potable.



En lo que respecta a la infraestructura también podemos observar importantes carencias en distintas áreas, desde la falta de instalaciones sanitarias o de accesos para los usuarios con discapacidad motriz, hasta la ausencia de laboratorios de ciencias o aulas de cómputo en los planteles del nivel medio superior. Una vez desagregados estos y otros datos por entidad federativa se puede realizar un análisis detallado para determinar disparidades y establecer la necesidad de reorganización o redistribución de los recursos destinados al sistema, señala el Centro de Estudios Espinosa Yglesias.



Aquella Reforma Educativa “planteada por la actual administración señalaba que la educación obligatoria sería de calidad, sin embargo, el Organismo Coordinador del Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación no siguió con la tarea de evaluación educativa, por lo que se desconoce el nivel de aprovechamiento escolar durante y después de la pandemia, aunque se estima que la pandemia afectó el aprendizaje de los alumnos, entre ellos 585,196 alumnos con discapacidad (1.6 % del total de estudiantes). En el mediano y largo plazo se esperan, además,impactos negativos en la productividad, competitividad y desarrollo económico del país.



En consecuencia, no se ha logrado aumentar la cobertura en todos los niveles educativos. 15.7 millones de personas de entre cero y 22 años no estaban inscritos en ningún nivel educativo en el periodo 2021-22; para poder incorporarlos al sistema educativo con deficiencias en infraestructura y falta de calidad en el aprendizaje, se requerirían 440 mil millones de pesos, correspondientes a 1.7% del Producto Interno Bruto (SHCP-2021, SEP 2021b).



El Centro de Estudios Espinosa Yglesias apunta: El bajo desempeño de los estudiantes en México tiene un efecto negativo en su movilidad social futura y en el desarrollo del país en general. Es necesario implementar políticas que refuercen los logros ya obtenidos y establezcan a la educación obligatoria como el piso mínimo educativo, y que a la vez nos permitan vigilar adecuadamente el progreso del sistema para eliminar las deficiencias que se han venido arrastrando con el tiempo y la desigualdad de oportunidades educativas en nuestro país.