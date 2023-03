Diálogo y educación

“La democracia es, sin duda, el régimen político que tiene mayor vocación por el diálogo. Como valor ético de la política y como método para lograr consensos, el diálogo es consustancial a la democracia; permite la comunicación, el conocimiento, la comprensión, la empatía y los acuerdos entre actores políticos. Es también una forma de articulación dinámica entre la mayoría y las minorías, ya que en el proceso de toma de decisiones todos los actores políticos tienen el derecho de expresar sus puntos de vista para ser tomados en cuenta. De ese modo, el diálogo norma las relaciones entre los actores políticos, y entre éstos y la ciudadanía”



Para José Enrique Ortíz Rosas : Una cultura política es democrática cuando las relaciones entre gobernantes y gobernados, ciudadanos, organizaciones y Estado se sustentan en valores como la igualdad política, la libertad, la tolerancia, el pluralismo, la legalidad, la participación, y, por supuesto, el diálogo. Fortalecer la cultura política democrática implica, entre otras tareas, consolidar el ejercicio del diálogo como forma de hacer política. Hoy se transita por un espacio donde pareciera que el diálogo está roto. La sociedad está confrontada. No hay comunicación entre los que tienen el poder político y grandes sectores de la población mexicana.



Sobre esta problemática Fernando Pascual expone: En un mundo donde no faltan tensiones, donde existen manipulaciones gravemente dañinas, o donde no faltan errores difundidos con más o menos buena fe, una buena reflexión sobre el diálogo y sus condiciones permitirá no solo mejorar la práctica pedagógica, sino también tantos otros modos de comunicación que sirven para el mutuo enriquecimiento cultural de las personas y los pueblos. No solo en lo político, también hay incertidumbre y poco diálogo en el modelo educativo a seguir “Dado que a la educación le corresponde ofrecer los modelos de socialización que la comunidad ha determinado como mejor, mal se haría si la misma no potencia el ejercicio de la vida en verdadera democracia, haciendo sentir la posibilidad de sistemas de vida en los que sea posible la convivencia de lo diverso, y motivando a que tales sistemas permanezcan en continuo proceso de gestación, crecimiento y revisión crítica”. Se trata de ampliar horizontes en la determinación de posibilidades de humanización que se concreten en proyectos colectivamente discutidos y asumidos, opina Manuel Gándara Carballido del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM en “Ética, diálogo y democracia”



Educar para el diálogo con lo diverso en la búsqueda de consensos enriquecedores no pasa por la indefinición ni la anulación de lo propio; exige la tensión dinámica entre lo universal y lo particular, sin caer en homogeneizaciones acríticas ni en cerrazones excluyentes. Hoy se debe insistir en la necesidad de formar para una nueva cultura ciudadana que asuma lo público y la búsqueda del bien común, el ejercicio de la tolerancia y la comprensión hacia el diferente, la educación ha de posibilitar la gestación de un marco de comprensión, en el que el otro, siendo visto como distinto a mí, no sea identificado como enemigo, opina Gándara Carballido. El proyecto educativo de cualquier pueblo sólo es concebible en cuanto esté al servicio de lo humano; por ello el quehacer pedagógico debe ser entendido en función de su aporte a la construcción de una nueva propuesta ética a la altura de nuestro tiempo. En todo proceso educativo, el diálogo ocupa un lugar único, pues a través de las relaciones humanas que tal diálogo supone es posible ofrecer y acoger contenidos y actitudes. Por eso, reflexionar sobre el diálogo y sus condiciones, así como sobre sus riesgos y sobre el peligro de manipulaciones, permite mantener abierta la mente en la búsqueda de caminos eficaces y correctos que ayuden a mejorar los procesos pedagógicos y a evitar aquello que pueda provocar daños. María Cristina Martínez Arrona opina que “Cuando el diálogo se realiza en el ámbito educativo es un proceso racional que hace posible la construcción de nuevos mecanismos sociales hacia fines más justos, consensuados a través del ejercicio de la argumentación, y si además, el proyecto educativo cuenta con valores y principios que promuevan la dignidad humana, el bien común y desarrollo sostenible, el diálogo permite construir identidad y educar en valores morales, mostrando a través de la formación de la persona y generación de conocimiento, su esencia, aporte y razón de ser ante la sociedad”. Es esencial señala en su propuesta Manuel Gándara Carballido que en nuestras relaciones generemos espacios que nos ayuden a expresar nuestras ideas y pensamientos; estos fomentan el respeto por la diferencia, la estimulación del pensamiento y la reflexión, posibilitan discurrir internamente permitiendo así el autoconocimiento, lo que contribuye a clarificar las propias ideas, a conocer y definir conceptos. El diálogo nos ayuda a comprender la vida, explicarla, mostrarla y transmitirla; esclareciendo así el aporte constructivo que podemos ofrecer desde nuestra profesión a la sociedad. En el desarrollo de los procesos académicos el diálogo posibilita un encuentro de reflexión y acción entre el docente y los alumnos, con la firme idea de humanizar el mundo, de transformarlo.

No resultará ninguna novedad tratar de establecer la importancia de la tarea a la que el quehacer educativo está abocado. Si es cierto que no hay democracia sin demócratas, también lo es que no hay demócratas sin el ejercicio constante por conocer y profundizar la democracia, en ello nos jugamos el ser ciudadanos y no solo habitantes de la ciudad o el país; con ello haremos posible que la democracia (siempre perfectible) sea un poco más demócrata. Quizás el primer reto para cualquier educador o educadora sea reconocer la imposible neutralidad de sus modelos y esquemas. No hay pedagogos y pedagogas neutrales, ni educación neutral en valores. Asumiendo esto sin caer en la parálisis ni en la castración a la que llevarían intentos asépticos de falso respeto, se ha de ser capaz de ofrecer horizontes de sentido, a partir de propuestas razonadas, superando las meras significaciones discursivas – que hoy son del uso común- cerradas al ejercicio de la discusión. Paulo Freire planteó: Solamente el diálogo, que implica el pensar crítico, es capaz de generarlo. Sin él no hay comunicación y sin ésta, no hay verdadera educación.