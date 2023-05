Diálogos por un Veracruz inclusivo

A un año y días del proceso electoral mas grande de la historia en la que se votarán no solo el próximo presidente de la República si no que también nueve gobernaturas, ciento veintiocho senadores y quinientos diputados; es necesario que hagamos una reflexión de lo que está en juego para los años que vienen en nuestro país.



Alrededor de noventa y siete millones de votantes tendrán la posibilidad de ejercer el derecho democrático que se tiene para decidir el rumbo que debe tomar nuestro estado y nuestro México. Es por ello que los ciudadanos deben hacer conciencia primero que nada de la importancia de salir a votar, dejar la apatía y lograr altos porcentajes de votación mucho mas del cincuenta por ciento que en promedio se ha registrado en las últimas elecciones.



Lo segundo y mas importante es el razonamiento del voto; los ciudadanos deben de involucrarse, conocer a sus candidatos, preguntarles cuales son sus proyectos y planes en materias de educación, seguridad, salud y desarrollo, exigirles y cuestionarlos el porqué no han cumplido sus compromisos anteriores si es el caso ya sea si están buscando reelección o han ocupado algún cargo dentro de alguna administración anterior.



El voto de castigo o el “visceral” ya ha hecho mucho daño en muchos países hay muchos ejemplos de ello, el voto consciente y razonado viene de la información que tengamos y de un análisis exhaustivo de aquellos que busquen contender por algún cargo de elección popular.



Ya la sociedad civil ha dado muestras de que cuando se quiere se puede. Dos marchas masivas en defensa de nuestro Instituto Electoral y otro ejemplo sucedido ayer frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Diferentes grupos de la sociedad mediante a una manifestación pacífica lograron hacer el trabajo que correspondía a las autoridades judiciales quitando a un grupo de manifestantes que tenían varios días tomada la entrada de éste órgano del poder judicial.



Cabe señalar que el comportamiento de la fuerza civil fue ejemplar apoyando las demandas de la mayoría, todos aquellos que queremos que nuestro país avance y estamos seguros que tanto los mandos militares como civiles se comportaran de la misma manera respetando siempre la voluntad de las personas y defendiendo la institucionalidad en México.



Como se comento con anterioridad y viendo la necesidad de crear espacios de diálogo, desde Coparmex Xalapa lanzaremos un formato llamado Diálogos por un Veracruz Inclusivo. Desde ahí haremos la invitación a todos los actores políticos que busquen algún cargo de elección ya sea estatal o federal a platicar con los empresarios y sectores de la sociedad civil y que nos compartan su visión de futuro y de como lograr un mejor desarrollo en el que todos estemos incluidos, haciendo un alto a la polarización es importante que los partidos políticos se abran a los diferentes grupos: trabajadores, empresarios, organismos de la sociedad civil, organismos religiosos y entre todos busquemos sentar las bases de un desarrollo parejo en el que todos nos veamos beneficiados.



En Coparmex somos altamente políticos pero totalmente apartidistas, no estamos a favor ni en contra de ningún candidato. Alzamos la voz para la participación y el voto razonado. Está en manos de todos nosotros el futuro de nuestro país y nuestra comunidad y está en nosotros decidirlo. A construir nuestro país participando, votando y exigiendo.



Presidente Coparmex-Xalapa