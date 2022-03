Diálogos sobre la Reforma eléctrica en Veracruz

En un largo recorrido que ha realizado por todo el territorio estatal, primero en Coatzacoalcos, luego en Amatitlán, Tlacotepec, Álamo Temapache y Chiconamel, la Secretaria General del CEN de Morena, Citlalli Hernández Mora, ha hablado fuerte y claro en Foros Ciudadanos, sobre la Reforma Eléctrica.

Citlalli Hernández ha escuchado a la militancia morenista en el territorio veracruzano y ha hablado claro y fuerte: los legisladores que voten en contra de la propuesta presidencial de reforma eléctrica demostrarán que están del lado de los intereses de empresas transnacionales del sector. No hay vuelta de hoja. Más claro, ni el agua.

La energía eléctrica es un derecho humano ha dicho puntual la compañera y este derecho no se puede supeditar a intereses de particulares, sean empresas nacionales o extranjeras. Si algo tenemos claro, si de algo estamos convencidos profundamente es de que no podemos entregar los recursos del país a intereses particulares. Eso se hizo en la época del neoliberalismo, pero se acabó, es cosa del pasado.

La he seguido en su recorrido por el estado, la he escuchado y he visto a una mujer comprometida, aferrada con la defensa de nuestra nación. En Amatitlán, por ejemplo, indicó que lo único que se busca es no perder la soberanía sobre el sector y recordó que, en esta reforma, el 54 por ciento de los recursos energéticos quedarán en manos de nuestro país y sólo al 46 por ciento se le permitiría entrar en manos de empresas privadas.

Más claro ni el agua. Su visita nos ha permitido recorrer nuevamente lugares recónditos de Veracruz, de sur a norte. Los veracruzanos se encuentran animados, interesados en defender la soberanía energética de nuestro país. En sus rostros se ve el ánimo, la esperanza y la convicción de seguir por esta ruta.

El Movimiento de Regeneración Nacional se encuentra listo para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022 en los municipios de Chiconamel, Tlacotepec de Mejía, Amatitlán y Jesús Carranza. Una vez más el partido demostrará su tamaño y popularidad. Los representantes de casilla y la estructura están preparados para cuidar y vigilar la transparencia de las votaciones y el respeto de sus resultados. Estamos acreditando al 100 por ciento de los representantes; serán aproximadamente 144 hombres y mujeres. El pasado 9 de marzo inició la campaña para este proceso electoral extraordinario. Nuestros candidatos han iniciado una intensa campaña en los cuatro municipios y hasta el 23 de marzo se realizará una gran difusión con la finalidad de lograr que la Transformación y la esperanza llegue a cada uno de estos municipios. No hay elección pequeña. El partido seguirá demostrando que se encuentra en las preferencias ciudadanas y así quedará demostrado el próximo 27 de marzo.

Desde este espacio hacemos un llamado a evitar la violencia en el proceso electoral extraordinario. Los ánimos se deben contener, se debe privilegiar el diálogo, las buenas prácticas. La política es para eso, para participar, para ponernos de acuerdo, para contender civilizadamente. Este fin de semana, en Chiconamel, fueron agredidos militantes de nuestro partido, Morena, quienes realizaban brigadas de información, por simpatizantes del PRD, identificados como gente cercana del candidato Alejandro Sánchez Franco.