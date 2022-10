Dimensión práctica de las creencias

La correcta fe no es la que encuentra su culmen en el conocimiento perfecto de las categorías dogmáticas, o la respuesta oficial de la Iglesia a las herejías que se han suscitado en diversos ambientes, en aquellos tiempos tan distantes. La correcta fe se deja al descubierto perfectamente cuando la vida es un claro argumento; la prueba nítida y concreta que respalda las verdades que profesamos con la inteligencia y el corazón. La vocación cristiana no es la de la erudición de la fe: no estamos llamados a ser intelectuales de la ortodoxia, cuando sí expertos de la ortopraxis. En este sentido, es muy importante tener claras las verdades de la fe para vivirlas resplandecientemente.

El testimonio que se ofrece al mundo es el mismo testimonio de que Cristo ha resucitado, que no se ha quedado muerto. No hay cadáver de Él, puesto que rompió las ataduras de la muerte, atándola Él mismo con el resplandor de su vida y de su gloria. Ante el hecho de la resurrección no se puede quedar parados, en calma, con la rutina de siempre o con una vida sin especial encanto. Los creyentes no pueden seguir como si nada, en lo mismo de antes. Son llamados a vivir la nueva vida que les ha traído Cristo, el Señor. Siempre testigos de la vida, de la resurrección, de la esperanza.

Desde luego que cada persona es diferente, y que los ambientes en que se encuentra cada uno dista mucho del ambiente del otro. Pero, la mejor manera del testimonio es amando. En el amor, el único y más grande de los mandamientos, queda claro quien es testigo del Resucitado. Ese Señor pone en ocasión de amar, precisamente porque ha sido Él quien ha amado primero. A amar se aprende amando, desde los detalles de la vida hasta la opción fundamental que definirá por completo.

En medio de la sociedad aturdida por tantos ruidos que ensordecen, los cristianos son llamados a ser verdaderamente cristianos, no por las posiciones conceptuales sino por el ejemplo con el que se anuncia que el amor es posible porque el Amor vive. Así pues, la única manera en la que se puede mostrar a los demás la alegría del evangelio es con las obras que brotan de una convicción profunda, obras que nacen del encuentro permanente con el Señor, acciones concretas que resplandecen en el mundo testimoniando la esperanza y contagiando esa fe que se vive, que es experiencia. Esa es la fe primordial de los grandes testigos de la antigüedad llena de luz las creencias de estos tiempos.