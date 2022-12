Dinamitar el futuro, palabras en libertad

Para cerrar el año, la organización de la sociedad civil Signos Vitales, dirigida por Enrique Cárdenas, publicó un reporte de lectura obligada coordinado por Carlos Lascuráin: Diagnóstico de México, oscuras perspectivas.



El reporte está dirigido a todos aquellos interesados en conocer la situación actual del país y lo que viene hacia adelante a partir de evidencia sólida incontrovertible. Tiene, al menos, una triple intención: identificar algunos de los problemas de más urgente resolución, alertar y alentar a los candidatos de 2024 a tomarlos en cuenta en su oferta política y proporcionar elementos de diseño de política pública para mejor solución.



La idea, dice el reporte, es "recuperar y superar lo que se había logrado en los decenios anteriores, sin que esto signifique que aquellos hubieran cumplido las expectativas de los mexicanos ni que estuvieran ajenos a problemas y crisis". No se confunde y no pretende engañar. Simplemente habla con la verdad. No todos los problemas identificados son nuevos y no sólo es esta administración la que ha fallado, que sí se ha empeñado en ignorarlos y agravarlos por negligencia e ineptitud.



Destaca siete tumores, problemas graves o escenarios presentes al finalizar el cuarto año de gobierno que no tienen visos de ser atendidos en lo menos de dos años que le restan y que coloca a México en riesgo severos para su desarrollo político y democrático.



El primero es el desprecio por la ley que ha conducido al deterioro de los Derechos Humanos, la procuración de justicia, la precariedad del desarrollo económico y de las relaciones comerciales internacionales.



Le sigue el debilitamiento de pesos y contrapesos democráticos que lleva aparejada la acumulación excesiva de poder. Junto a este debilitamiento, está la militarización y las dudas fundadas sobre la preeminencia o no del poder civil sobre el poder militar.



Quien quiera que llege a gobernar lo hará en una crisis de las proporciones que pinta el reporte y en condiciones mucho peores que las que enfrentó López Obrador al conseguir el poder. El título del reporte, Obscuras perspectivas, parece saturado de pesimismo. Hay razón para ello, pero también la hay para el optimismo.



No escapa de mi atención de seguir la atención y polarización prevalecientes, el año entrante no será tan movido como este, sino aún más agitado.



La hazaña de abanderar causas y convicciones sin hacer del adversario un enemigo y de no convertir la arena política en campo de batalla, no es sencilla. Exige prudencia y equilibrio, conciencia de cuánto se quiere y puede, reconocimiento honesto de lo que es preciso cambiar, así como claridad de qué tanto se disiente en serio de la postura y la actitud contrarias.



El problema de acendrar esa polarización es que, en el marco de la violencia criminal ante la cual el Estado ha fracasado a lo largo del siglo, cualquier exceso, descuido o error político puede convertirse en la chispa de un incendio. Así como polarizar no es politizar, especular no es investigar. Estos son días de reflexión, ojalá se aprovechen.



Habiendo rebasado el cuarto año del sexenio, ya no cabe la rectificación del modo y tono en que los actores y agentes políticos resolvieron relacionarse entre sí desde 2018. Sin embargo, profundizar el desencuentro puede concluir en una fractura.



Jugar con fuego a veces quema



El crimen ha hecho del desacuerdo político una ventana de oportunidad no sólo para expandir y diversificar su actividad, sino también para incidir en los procesos electorales.



Un asunto increíble que asombrosamente no inquieta mayor cosa a actores y agentes políticos como tampoco a la autoridad electoral. Ese elenco se aferra a la idea de que la compleja realidad nacional se divide en comportamientos estancos, sin vasos comunicantes entre ellos.



Muy poco puede hacer la política desorganizada frente al crimen organizado.