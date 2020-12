Dinero llama dinero

Dueño de casi 13 mil millones de dólares, según la lista de Forbes, Ricardo Salinas Pliego es considerado el segundo hombre más rico de México; en solo dos años, es decir, de 2018 a 2020, se atribuye un crecimiento a la fortuna de Grupo Salinas, estimado en 7 mil 100 millones de dólares.

Salinas Pliego, de 65 años de edad, es ampliamente conocido en el medio político, al igual que en el ambiente artístico y empresarial, primero por su publicitada amistad con el presidente López Obrador, luego por ser dueño de TV Azteca, y en el medio comercial, por ser propietario de las tiendas Elektra y de Banco Azteca. Poder y dinero resultan ser elementos indispensables para alcanzar el poder político y sostenerse en los puestos públicos, que con habilidad financiera se pueden capitalizar en favor de quienes son identificados como “nuevos ricos”, porque no lo son de abolengo; no se puede acreditar la honestidad si la ostentación de la riqueza no encuentra una justificación aceptable por la sociedad en general.

Ahora que a don Ricardo Salinas le dedican una propuesta de reforma a la Ley Orgánica del Banco de México (salida del escritorio del senador por Morena, Ricardo Monreal), lo primero que surge en la mente de financieros y economistas es que se prepara un gran fraude contra las finanzas públicas mexicanas, desde Palacio Nacional hasta el Banco Central, que ahora dejará de ser autónomo y hasta podría convertirse en el principal centro de “lavado de dinero”.

Y es que nadie quiere que México, que vive las consecuencias de todas las promesas incumplidas de campaña, se convierta en un “narco Estado”. El senador y doctor en derecho, Ricardo Monreal, quien ha sido también diputado federal, gobernador de Zacatecas y jefe delegacional en el actual reino de Claudia Sheinbaum, antepone sus adelantadas aspiraciones presidenciales sometiéndose al gobierno de AMLO, y ahora en su papel de “master chef” cocina un banquete para el dueño de Banco Azteca con la iniciativa que, de aprobarse, también afectará las reservas internacionales, junto con las remesas de dinero que los mexicoamericanos envían religiosamente a sus familias radicadas en nuestro país. Bueno sería que don Agustín Carstens pidiera un permiso al Banco de Pagos Internacionales, donde trabaja actualmente, y regresara a defender al Banco de México, del que fue gobernador después de su brillante desempeño en la Secretaría de Hacienda.