Diputados “balines” los de Veracruz 

Los y las legisladoras veracruzanas recibieron otro >palo< de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al dictarles, al través de un decreto, la invalidez total de la intervención -que desde el 11 de noviembre del pasado año-, realizo el Congreso de Veracruz a la Tesorería Municipal de San Andrés Tuxtla, sentenciando que se trató de un acto inconstitucional, después de casi un año de tenerla intervenida el diputado Juan Javier Gómez Cazarín por conducto de un interventor de sus confianzas, quienes manejaron por 11 meses todos los dineros que ingresaban a ese ente, así como el destino de los mismos, sin pedirle opinión, y mucho menos permiso, a la alcaldesa María Elena Solana Calzada, compañera de partido del presidente de la Junta de Coordinación Política.

Este nuevo revés que les asesta el máximo órgano jurisdiccional del país al Congreso de Veracruz, especialmente a Cazarín y su grupo, muestra la incapacidad de la mayoría de los y las legisladoras de ese partido para legislar en estricto apego a las leyes, su ineptitud y desconocimiento al quehacer legislativo, fotografiándolos en lo que si son buenos: utilizar sus cargos para doblegar a los ayuntamientos que no les son afines o leales a los intereses económicos y políticos que persiguen.

La misma presidenta municipal morenista, compañera de partido de Gómez Cazarín lo acuso a él, y al legislador por el distrito de San Andrés Tuxtla: Rafael Gustavo Fararoni Magaña, de “quererla someter a sus órdenes”, de convertirla, en pocas palabras, en una títere de ellos, y de limitarse acatar las instrucciones que le dieran para el manejo total del Ayuntamiento no solamente en lo que se refiere para nombrar al personal de confianza que trabajan allí, sino para disponer, como mejor conviniera a estos personajes, de los dineros públicos en ese municipio. Por eso interpuso una controversia constitucional para evitar que siguieran manejando las chequeras de la tesorería de San Andrés, y la SCJN le acaba de dar la razón y vuelve amostrar, por enésima vez, que el Congreso de Veracruz esta convertido en un instrumento político que tanto el gobernador Cuitláhuac García, como sus alfiles en el palacio legislativo, utilizan para doblar a los alcaldes de otros partidos políticos, y a los mismos de Morena que no convergen con ellos y aceptan sus trapacerías.

Y por si no me creen, estimados lectores, de las acusaciones que la alcaldesa de San Andrés endilga a Gómez Cazarín, de ser >cacique e inexperto en el trabajo parlamentario<, lea las que Manuel Huerta Ladrón de Guevara (exdelegado de bienestar en el estado), les acaba de enderezar el pasado lunes en Coatzacoalcos, al acusarlo de “utilizar el aparato legislativo” en su contra, lo que da una visión clara de lo que hace este personaje con la fuerza que le otorga el Poder Legislativo para >doblar< a sus adversarios políticos, y someter a presidentes o presidentas municipales que no le permiten meter mano, pies y cuerpo entero en sus tesorerías.

No será bueno para legislar, pero que tal para utilizar a la cámara de diputados como ariete, para disfrutar de prebendas políticas y económicas éste, que sus propios compañeros de partido lo acusan hoy, públicamente, de avieso personaje.

