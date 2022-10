Discursos violentos

Cada vez más se incrementa la violencia verbal con la que legisladores de oposición se pronuncian en tribuna del Senado contra las políticas y las personas que apoyan a la 4a Transformación.



Desde hace un tiempo, quienes toman la tribuna han decidido utilizar recursos de ataque personales como descalificaciones e insultos para referirse tanto al Presidente como a quienes apoyan sus políticas. Tal parece que se han acabado los argumentos y, ante tal carencia, han dado paso a la violencia verbal.



Comenzó a llamar la atención cuando pasaron de falsos argumentos, descalificaciones, ofensas y ridiculizaciones a la cosificación y hasta la animalización de las y los legisladores, de la 4T. A lo anterior, se le sumaron recursos teatrales para crear un estilo exacerbado, lo cual lo convierte en un discurso lleno de excesos y de una violencia que cada vez va más en aumento.



El estilo, muy particular de gobiernos y políticos de ultraderecha, se está popularizando entre políticos mexicanos, aunque se destaca que estén recurriendo a él legisladoras, lo cual lo vuelve una estratagema pues ante cualquier reclamo o solicitud de respeto, se arguye violencia política y de género.



Este violento discurso está siendo utilizado como un arma para cosechar ganancias políticas al utilizar una retórica tan incendiaria que solo estigmatiza y deshumaniza a los contrincantes políticos. Una duda muy razonable que muchos nos hacemos es si quienes utilizan estas formas violentas de discurso creerán que logran adeptos a su causa; suponemos que a algunos de sus seguidores les parecerá una buena estrategia, pero algunos más pensarán que se trata de una forma que resta más de lo que suma. Además de que la violencia verbal puede anteceder a otros tipos de violencia que puedan poner en peligro a la democracia.



Si no alertamos desde ahora corremos el riesgo de banalizar el discurso público y vaciarlo de contenido, lo cual podría más adelante llevarnos de manera peligrosa a posibles discursos de odio, llenos de prejuicios y estigmatizaciones contra las minorías, tal y como ocurre en diversas partes del mundo con el auge de la extrema derecha.



La democracia es frágil, y la incivilidad y mentiras pueden dañarla. La salud de la democracia depende de una población bien informada, pero una desinformada, por ejemplo, una que haya sido continuamente engañada, puede dañar la existencia de la misma democracia. Las personas engañadas pueden ser incitadas a la violencia debido a las mentiras de los charlatanes. Por ejemplo, recordemos lo sucedido el 6 de enero de 2021 en Washington cuando una turba de extremistas de la derecha ingresó con violencia al Capitolio en un fallido golpe de Estado, azuzados por mentiras acerca de que la elección había sido robada a Trump.



Lo que sucedió en EEUU no es el único ejemplo acerca de lo que las mentiras pueden lograr, recordemos que las mentiras de la extrema derecha influyeron las elecciones presidenciales en Brasil donde las mentiras flagrantes y la "justicia" corrupta provocaron el encarcelamiento totalmente injustificado del presidente Lula da Silva y el ascenso al poder de Jair Bolsonaro, el "Trump de Brasil".



México debe abrazar la verdad y el decoro para proteger su democracia, especialmente ahora que finalmente tenemos un presidente honesto y recto. No debemos retroceder a nuestro pasado vergonzoso, en el que las falsedades y la corrupción fueron los factores dominantes en la vida política de esta nación. Debemos abrazar la civilidad si queremos ser una sociedad civilizada.



Rebajar a niveles pésimos el discurso solamente perjudica a la misma discusión de lo público, la cual se supone debe abonar por el bien común. Es peligroso por donde se mire, pues no sólo se evade y se hace perder el tiempo, sino que crea estigmatizaciones sobre quienes se ejerce e incluso puede llegar a alejar a quienes quieran incorporarse al mundo de la política al confundirla con pleitos vacíos, cuando la política es, en un sentido muy amplio, el arte de la convivencia.



Cuidémonos de caer en la trampa de oír, o decir, semejantes excesos.



Facebook: @ManuelHuertaLG



Twitter: @ManuelHuertaLdG



Instagram: manuelhuertalg



TikTok: manuelhuertalg



Youtube: @ManuelHuerta