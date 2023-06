Diversos modos de mirar

Jesús, al pasar vio a un hombre, sentado en su taburete de recaudación de los impuestos. Observando toda la escena: el hombre sentado, su silla, la mesita, la fila de pobres quedándose sin lo poco que tenían, en fin, las monedas sobre la mesilla y el rostro sucio y cansado de Mateo, el Señor le llama a seguirlo. Qué modo de mirar el de Jesús. Vio al hombre y lo llamó para que dejara de estar en la comodina y falsa tranquilidad que le daba trabajar para el imperio. Cuando Jesús llama desinstala, hace que se dejen las falsas seguridades y se siga en la insegura libertad que dan los sueños. Jesús miró todo y con su mirar quiso cambiar la realidad.



Para seguir a Jesús se necesita cierta inquietud, una persona que hace nido en cualquier lugar y pronto echa raíces, difícilmente puede seguir al Soñador de Galilea, es necesario querer siempre más, inconformarse con lo que se ha alcanzado y con el status que se ha conseguido. Eso fue Mateo y con él todo el resto de discípulos. Ya había conseguido un trabajo “bueno” en la sociedad de su época, ya se había tallado una imagen fuerte entre sus vecinos y contemporáneos, su casa y su nombre no resultaban extraños. Sin embargo, no quiso quedarse en la altura que ya lo había encumbrado, sino que prefirió dejar eso bueno por algo mejor.



Ninguno de los llamados fueron sacar de la realidad a las personas, para irlos a encerrar en el ostracismo de las mónadas que no se comunican. Los llamados de Dios siempre fueron para tener una relación, ese es el caso de Abraham, Moisés, Ezequiel, Elías, David, Jeremías. Y ese es el caso de los llamados que Jesús hace, siempre que el Señor llamó a alguien lo hizo para que lo siguieran. Es decir, para tener primero una relación fuerte y profunda con Él, y después con el grupo de los Doce, y luego con la comunidad llena de enfermos, hambrientos y personas que sufrían toda una serie de padecimientos indecibles.



Los fariseos presentes en la casa de Mateo se decepcionan del modo tan desenfadado en el que Jesús procedía. Ellos rígidos, legalistas y muy estrictos se molestaban y juzgaban la manera tan cordial en la que Jesús establecía sus relaciones con todos: publicanos, pecadores, buenos y no tan buenos. Ese es otro modo de mirar. El primero es el de Jesús que a todos mira con amor, el otro modo es el de Mateo que quiere soñar y el otro modo es el de los fariseos que excluyen y lastiman, salvaguardando la letra de la ley.