¿Doblarán a Cuitláhuac?

Dicen que lo expuesto por el gobernador Cuitláhuac García este lunes en su comparecencia ante el Pleno del Congreso local con motivo de su tercer informe de gobierno, no sólo resonó en el Palacio Legislativo de Xalapa sino que debió retumbar también hasta la Secretaría de Gobernación en la Ciudad de México...

Donde el titular de esa dependencia federal, Augusto Adán López, estaba reunido a esa misma hora con la cúpula de la dirigencia nacional del PAN, cuyos líderes, entre otros temas que plantearon, se quejaron de la supuesta “persecución política” que ha emprendido el gobierno morenista de Veracruz.

Acompañado de Santiago Creel, presidente de la Comisión Política del PAN; de la Secretaria General, Cecilia Patrón, y con los líderes parlamentarios del partido, el diputado Jorge Romero y el senador veracruzano Julen Rementería, el dirigente nacional del blanquiazul, Marko Cortés Mendoza, destacó que al titular de la Segob le “solicitamos que se respete a la oposición del país y a quienes pensamos distinto (…), que se evite la politización de la justicia contra los opositores, que pare la persecución y hasta la fabricación de delitos a cualquiera que se oponga o piense distinto”.

“Pusimos casos muy concretos: Ricardo Anaya, Cabeza de Vaca (gobernador de Tamaulipas), expresamos ahí cómo se manipuló la Sección Instructora de la Cámara de Diputados para poder sacar el dictamen del juicio de procedencia, pero también mencionamos el caso reciente de Veracruz, en donde un candidato a jefe del partido en este estado fue detenido arbitrariamente por el gobierno de Cuitláhuac García”, comentó el dirigente de Acción Nacional.

Sin embargo, casi simultáneamente en el Palacio Legislativo de Xalapa, el gobernador de Morena dejó claro que “nosotros no defendemos corruptos, sino que actuamos de frente al pueblo para que se haga realidad el combate frontal a la impunidad, aquella impunidad que alimentaron los gobiernos que me antecedieron para proteger a sus ‘delfines’ políticos y que resultaron unos verdaderos ladrones de Tierra Blanca, perdón de cuello blanco”, dijo en alusión al exalcalde terrablanquense Tito Delfín, candidato a la presidencia del CDE del PAN.

“La Fiscalía General no es el brazo represor, ejecutor de la oposición, no lo será; nosotros venimos de la lucha contra un régimen represor, por supuesto que no haremos eso, de eso tiene garantías, diputado”, respondió al coordinador de la bancada del PAN, Othón Hernández Candanedo, al cual cuestionó: “¿Por qué no se lo dijo al anterior fiscal y anterior gobierno que estaba siendo represor? ¿Por qué cuando era alcalde (de Misantla) no le dijo a (Miguel Ángel) Yunes y a (Jorge) Winckler, ‘por qué reprimes a Tito Delfín si tú iniciaste la investigación y lo metiste en esto’? No los he escuchado”, reclamó al legislador sobre la detención del aspirante a la dirigencia estatal de Acción Nacional y cuya indagatoria ministerial le fue iniciada desde 2017 por el exfiscal yunista actualmente prófugo.

¿Accederá Cuitláhuac a que liberen a Rogelio Franco, Tito Delfín y a los excandidatos a las alcaldías de Minatitlán y Tihuatlán, Nicolás Ruiz Roset y Gregorio Gómez?