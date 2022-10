Doble dimensión 

Antes del ascenso Jesús les recuerda a sus apóstoles lo que en las Escrituras se refería a su Misterio pascual: el Mesías tenía que padecer y había de resucitar. En su nombre se tendría que predicar a todas las naciones la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados.

Él les recuerda el centro del evangelio. El contenido de la predicación a todas las naciones no puede ser otro que la pasión, muerte y resurrección del Mesías, porque al comprender esto, las naciones habrán de volverse a Dios y sus pecados serán perdonados. Es evidente que la evangelización es un imperativo que incluye a todos.

Jesús dejó testigos, en su discurso de despedida previo a la Ascensión es enfático: ¡son testigos!, es decir, habrán de dar testimonio de esto y no de otra cosa. Esta es la característica esencial del tiempo de la Iglesia: el testimonio. Ser testigos como luz y como sal, con la demostración de la Verdad en la propia vida. No con discursos, porque no dejó oradores, ni con planes porque tampoco dejó estrategas. Con el resplandor de la propia vida que hable del Señor, reconociéndose cada cristiano como una bendición en el mundo, pues el Cristo sacerdote de Lucas, mientras asciende bendice complacido su obra, la que confía a sus discípulos.

El pueblo santo de Dios participa del carácter profético de Cristo. La Iglesia es la que primero escucha al Señor y, desde ahí se dispone a escuchar los gozos y esperanzas de la humanidad. Por eso, entre más agudice su capacidad de escucha del Dios insondable que tiene algo que comunicar, más y mejor podrá estrechar su parentesco profético con Cristo, el mayor de los profetas. Dios ha querido comunicar a los hombres su voluntad, misma que habrá de actualizarse y encarnarse de forma muy clara, concreta y específica en el contexto histórico donde Dios les ha permitido vivir. Corresponde dejarse tocar por el evangelio y enfocar la vida desde la óptica de esta Buena Noticia.

Por medio de una Iglesia fiel a su naturaleza profética Dios no deja de herir el mundo, de aguijonearlo y hacerlo trizas, no deja de vivificarlo con las palabras de su boca, para hacer que surja un nuevo estilo de vida que se constituya en el amor y no en los sacrificios, en el conocimiento de Dios más que en los holocaustos. En este plano, buscando siempre la fidelidad en su carácter profético. Los bautizados son en el mundo como la sal y la luz. Como leones rugientes.