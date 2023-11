Los medios de información, según el parecer de los expertos, han dicho que la devastación de Otis en la zona de Acapulco no tiene comparación. No hay un precedente que hable de una tragedia con consecuencias similares. Es un hecho lamentable y muy doloroso que muestra la vulnerabilidad de la vida. Desgarran el corazón todas las espantosas escenas que ofrecen los diferentes medios de información. Dolor, lamento, llanto, muerte, desesperación, destrucción.

Ante situaciones límites como esta, siempre surge la pregunta por Dios. ¿Dónde está?, por qué no permitió que esto no sucediera. Esa dura pregunta que siempre aparece en situaciones similares a esta. Sin embargo, los cristianos enfrentan todas las experiencias de la vida con la conciencia cierta de que el Dios peregrino de éxodos y pascuas, acompaña la vida de sus hijos en cada instante, incluso en medio de una situación tan dolorosa como el impacto de un huracán que ha dejado muertos, enfermos y devastación a su paso, o como el hecho indecible de la guerra y los conflictos en diferentes lugares del mundo.

Dios no se ha ido del lado de sus hijos! Ante la pregunta natural que siempre brota en situaciones como esta ¿dónde está Dios?, ¿por qué no interviene?, ¿por qué no permitió que sucediera de otro modo?, es conveniente recordar que Dios está con su pueblo.

Dios está ahí, acompañando la vida de sus hijos, sufriendo y lastimado, pero animando a levantarse, a salir adelante. Sería un tanto herético pensar que Dios sólo está en los días buenos, pero en los días nublados se ha ido. En medio de esto, por contradictorio y misterio que parece, ahí está Dios, caminando, como siempre, junto a su pueblo.

Esos padres y madres que hacen todo para que sus hijos coman algo o beban un poco en medio de la destrucción generalizada, eso mismo hace Dios ahora, acompaña a su pueblo, mira su aflicción y hace todo para liberarlo. Las manos de Dios son también las manos solidarias de innumerables personas que se han sumado para ayudar a todos los afectados.

La comunidad cristiana es el caldo de cultivo perfecto por medio del cual Dios puede manifestar su amor, su ternura y su misericordia. La Iglesia que peregrina en medio de los dolores del mundo y los consuelos de Dios es el espacio perfecto en el que el dolor y la impotencia se convierte en oración y la oración en acciones reales para mostrar el amor y la solidaridad con tantos hermanos que sufren.