Dos Bocas, símbolo de corrupción

Mientras los trabajadores de la Refinería Olmeca en Dos Bocas muestran con fotos y videos la anegación que hay dentro y en los alrededores de una de las obras insignias del Presidente, la zacatecana Norma Rocío Nahle García, titular de la Sener y responsable del proyecto energético, negó nuevamente la inundación.

En las sagradas escrituras, Pedro negó a Jesús tres veces, la apóstol zacatecana ya lo superó, en menos de 4 días negó que no existe tal inundación, pero sus fotografías contrastan hasta con las declaraciones de la alcaldesa de Paraíso, Tabasco, Ana Castellanos, quien confirmó que su municipio está sufriendo las afectaciones de las recientes lluvias a causa de la refinería de Dos Bocas, la cual sí estuvo bajo el agua tras las intensas lluvias registradas el pasado lunes 17 y martes 18 de octubre.

Y no pongo en duda la capacidad de una mujer, siempre las he respetado y reconocido, y menos la del presidente de la República, no creo que se dejara engañar para poner en marcha una obra sin los estudios necesarios para poder levantarla, pero refuta la anegación en la obra.

No quiero pensar que detrás de ese capricho hay un plan perverso de seguir con su patrón de recaudación de efectivo, de “cash”, de someter a las constructoras a que también “aporten” al movimiento para las próximas elecciones, sin importar el desastre y las pérdidas que causen a los tabasqueños por una obra mal planeada que quizá no refinará, pero quizá su objetivo es otro.

Sin duda, la obra faraónica de Dos Bocas es el símbolo de corrupción, ineptitud, soberbia y hasta hostilidad del gobierno que se autonombró “transformador”, y que hoy es el más corrupto, despiadado y cruel en la historia de este país.

Mientras este gobierno usó de bandera salvar el lago de Texcoco, para que se cancelara el NAIM, en Tabasco cometían un enorme ecocidio y para empezar a construir la Refinería Olmeca destruyeron decenas de hectáreas de bosque de mangles en Dos Bocas.

La refinería nos costará a los mexicanos cerca de los 25 mil millones de dólares y con las lluvias que han pasado y al pasar de los años se llenará de corrosión por el agua salada, y quizá sin haber refinado nada a este gobierno le convendría mejor cancelar este proyecto.

Más que refinería ya parece hidroeléctrica o un parque acuático, otro gran fracaso del gobierno “diferente” y “transformador” de la 4T, obras planeadas con el hígado, por capricho o por recaudación, sin planeación ni estudios, pero que al final le está saliendo muy caro a los mexicanos.

Coordinador de los senadores del PAN