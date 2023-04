Dos Bocas, un pozo sin fondo

El pasado 1 de julio del 2022 inauguraron la Refinería Olmeca en Dos Bocas, Tabasco, pese a esa inauguración, la encargada del proyecto, Rocío Nahle, dijo que produciría hasta diciembre de 2022; ya acabamos el primer trimestre de 2023 y de la nueva petroquímica no ha salido ni un solo barril.



Durante la reciente conmemoración de la Expropiación Petrolera, la oriunda de Zacatecas remarcó que a partir del próximo primero de julio saldría la producción de 160 mil barriles diarios de gasolina de la Refinería Olmeca; esperemos que así sea.



Porque tal parece que la refinería de la 4T es un pozo sin fondo, porque nuevamente no se sabe para cuándo va a refinar, y esta vez por falta de un acueducto que se necesita para suministrar agua en los procesos operativos y que costará casi mil 700 millones de pesos.



La construcción de este suministro de agua retrasará por un año o más el inicio de operaciones de la refinería, sin olvidar el tiempo que se llevan los permisos ante la Semarnat y la propia construcción del ducto de 25 kilómetros de largo que transportará el agua del río González hasta la petroquímica.



Es increíble que a más de 4 años de este gobierno que se dijo “transformador” y a más de un año de una inauguración, al parecer simulada, se den cuenta que les hizo falta un acueducto de casi 25 kilómetros para que la refinería, que al parecer sí tiene dos bocas, no tenga el agua suficiente para su operación.



Ahora es un acueducto, después qué faltará, un canal con esclusas para cargar los barcos u otro canal para cuando llueve y se inundan las instalaciones, los expertos señalaron que la obra es inviable, pero la obstinación de construir una refinería que no hacía falta los llevó a despilfarrar el dinero de los mexicanos a unas bocas sin gargantas.



Y es que quienes tienen más de dos bocas son los responsables de gastar y gastar el dinero de los mexicanos en una obra que, por el bien de todos, esperemos que sí llegue a funcionar algún día para recuperar lo invertido, pero a como van las cosas todo indica que los proyectos multimillonarios, la Cuarta Transformación, no tienen para cuándo recuperar la inversión, para muestra el AIFA, el Tren Maya, las becas y los Bancos del Bienestar, como otras muchas de sus ocurrencias.



Por eso este gobierno no quiere la transparencia, para que al final no le pidamos cuentas de todo lo que han gastado, el Presidente dice que con la eliminación del INAI se ahorrarían mil millones de pesos, “que no sirve para nada”.



Pero lo que se debe eliminar son las obras faraónicas que han gastado millones y millones de pesos de los mexicanos, seguramente ahorraríamos mucho más, pero no será así y es un costo que seguiremos pagando ahora y después de que se vaya este gobierno.



*Coordinador de los senadores del PAN