Duele más que el delito

En este espacio hemos repetido en los últimos años lo que expuso en el estado de Veracruz allá por el año 2015, el filósofo español Fernando Savater, quien dijo y ha quedado para la posteridad, que “más que el delito, lo que duele es la impunidad”.

En noviembre de 2015, en el gobierno de Javier Duarte de Ochoa, Fernando Savater vino a la Universidad Veracruzana a dictar una conferencia magistral, hace casi seis años el filósofo autor de varios libros, entre ellos “Ética para Amador”, expresó textualmente: "Pero lo malo no es la corrupción en sí, sino la impunidad. Hay que combatir la impunidad, lo que desmoraliza a la sociedad es ver que los corruptos son impunes y que las leyes están hechas como esas redes que solo atrapan peces pequeños". Lo dicho por el maestro de filosofía se ha mantenido vigente en el estado de Veracruz, incuso en el bienio del panperredista Miguel Ángel Yunes Linares y por supuesto en este, el del morenista, Cuitláhuac García Jiménez. En Veracruz, amables lectores, nos está doliendo más la impunidad que el delito mismo, pues hemos sido testigos o sabido de crímenes que solo han merecido la reiterada frase de “no quedarán impunes, iremos hasta las últimas consecuencias”, sin que hasta la fecha se hayan resuelto, no tengan visos de esclarecimiento. Ejemplos como botones que sirvan de muestra hay muchos en Veracruz, sobre todo en la zona sur del estado de Veracruz, donde han ocurrido masacres que han merecido la condena internacional porque entre los muertos, por citar uno de ellos, mataron a un niño. Uno de los últimos crímenes que han impactado a la sociedad, fue el del joven empresario Mariano Emilio Benítez Elías, copropietario de los restaurantes “El Borrego de Oro”, quien fue asesinado en un rancho del municipio de Oluta. El joven empresario, por cierto, estaba a un mes de terminar su licenciatura en Administración de Empresas, por lo que era ampliamente reconocido en la zona sur de la entidad veracruzana. Hasta ahora, la autoridad encargada de la procuración de justicia en Veracruz no ha dado respuesta alguna, solo externado trilladas suposiciones. A este crimen, se suma el del empresario y político Nicanor Martínez Olguín allá en el municipio de Tihuatlán, al norte del estado de Veracruz, quien fue asesinado mientras estaba acompañado de su familia, resultado herida de gravedad su esposa. De este crimen los circunstanciales inquilinos de Palacio de Gobierno en la ciudad de Xalapa no han salido a recitar su trillada frase de “no quedará impune, iremos hasta las últimas consecuencias”

En los anales de la política mexicana se testimonia que ha sido costumbre crear una comisión para no resolver un problema. Así, por ejemplo, en Emiliano Zapata, se tomó protesta a los integrantes de la “Conferencia estatal de Seguridad Pública Municipal”, donde rindieron protesta la alcaldesa de Chacaltianguis, Maira Janet Torres, y el alcalde de Ozuluama, Armando Antonio Gómez, como presidenta y secretario técnico, respectivamente.

Con ello, sus promotores, como lo han hecho los gobernantes desde hace mucho tiempo, dan la apariencia de que están haciendo algo.

guadalupehmar@yahoo.com