Echan de menos a Argüelles

Empleados de la Secretaría del Trabajo, Previsión Social y Productividad de Veracruz extrañan, con todo y su nepotismo, a la extitular Guadalupe Argüelles Lozano...

Pareja de quien se ostenta actualmente como líder de Morena en Veracruz, Gonzalo Vicencio Flores. “Estábamos mejor cuando estábamos peor”, me dicen, para referir los supuestos abusos y el acoso laboral de que son objeto por parte de la abogada Diana Estela Aróstegui Carballo. “Aquella era puro nepotismo, ésta es tirana”, califican con dureza, en una dependencia que debería de poner el ejemplo en cuanto al respeto a los derechos laborales se refiere. ¿Cuáles son las razones que esgrimen? Largas y extenuantes jornadas de trabajo, sin derecho a salir a comer; excesivas cargas laborales, sin espacio para descanso; vigilancia permanente, regaños y castigos; acoso y amenazas. “Hoy nos obligaron a utilizar el checador táctil, a pesar de las jornadas que son violatorias de todos los derechos laborales”, me refiere una persona que pide reservar su identidad para evitar más represión. “No estamos en contra del trabajo, siempre hemos mostrado disposición para realizar las actividades e incluso cuando nos piden cosas extras, pero esto ya raya en la tiranía”, añade. ¿Por qué no denuncian?, le cuestiono. “Porque eso significaría el despido automático. Nadie se atreve a levantar la voz, porque necesitamos el trabajo, pero ya no podemos con sus actitudes y con este esquema opresor”, añade, al explicar que están preparando una carta para el gobernador Cuitláhuac García. ¿Qué le pasó abogada Diana Estela Aróstegui Carballo, ex Consejera Jurídica y de Derechos Ciudadanos del Estado de Veracruz? La ex presidenta del Colegio de Abogados de Acayucan si bien ha sido calificada siempre como una de carácter, nunca como una opresora laboral.

Por cierto, don Gonzalo Vicencio Flores, quien fue uno de los familiares de la ex titular Guadalupe Argüelles que más disfrutó las miles del poder en la Secretaría del Trabajo, anda molesto con el activismo que en todo el estado realiza Esteban Ramírez Zepeta, aspirante legítimo a la dirigencia estatal de Morena. En su cuenta de Facebook, en donde subió la imagen de una nota periodística con el titular “Piden encuesta para definir dirigente estatal de Morena”, Gonzalo Vicencio escribió: “Al pueblo en general, militantes y simpatizantes de Morena les informo que en el estado de Veracruz no hay ni habrá convocatoria para la renovación del CEE estatal. A el empleado, exjefe de la oficina del Gobernador, lo invito a que se tranquilice y las diputadas que se vayan a legislar a la Cámara porque con esas actitudes negativas y ambiciosas no ayudan a la 4T ni a Morena. ¿Qué les pasa? El pueblo no es un tonto, tonto son los enfermos de poder. Amigas y amigos, defenderemos a nuestro presidente AMLO y a nuestro partido". Puntual, el secretario General del partido, Yair Ademar Domínguez, pareció contestarle en su colaboración periodística diciendo que “la fuerza de Morena radica en la gente, en el pueblo que decidió tomar el destino en sus manos y convertirse en actor fundamental”. Nos vemos los jueves

