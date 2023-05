Échenle ganas!

México vive una etapa histórica única de euforia democrática, de libertades, de participación ciudadana. Hoy, hasta los que nunca salían a la calle a manifestarse, lo hacen. Antes, acomodados en sus lujosas oficinas, veían pasar el tiempo, llenando sus bolsillos, con el saqueo de las riquezas del país, con una política disfrazada de “modernidad” que no era otra cosa que robo en despoblado, el saqueo de la nación. Le llamaban pomposamente, neoliberalismo económico. Y ayer, un grupo de estos ciudadanos, que se manifestó a favor de la corrupción que impera en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, agredió a otros ciudadanos, que con el mismo derecho, mostraron su inconformidad por el pésimo desempeño de las y los ministros de esta instancia judicial. En un país donde todos tenemos derecho a manifestarnos, el acto es reprobable y así lo calificó el propio presidente Andrés Manuel López Obrador este lunes. “No debieron ir a provocar y a quitarles mantas. Hay que respetar esto. No creo yo que eso sea correcto. Hay que evitar la confrontación, hay que evitar eso. Ya cuando se llega a eso es porque no se tiene la razón. El que usa la fuerza es porque no tiene capacidad para convencer y hay que ver quiénes son. No para perseguirlos, no para reprimirlos. Tan es así que no había ni policía, porque hay libertades, ¡como nunca! No se desaloja a nadie, no se reprime a nadie. No es como antes”, dijo en la conferencia de prensa mañanera.



Si tenemos memoria, como lo hemos puntualizado en otras ocasiones, el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) se construyó desde las bases, desde abajo y fue gracias a la movilización del pueblo que se conquistaron estos derechos. Así que el mandatario mexicano es coherente al exponer su postura sobre este derecho que él hizo valer y que sufrió en carne propia, por la represión que sufrió de parte de los gobiernos neoliberales.



“Yo recuerdo que a nosotros nos prohibieron usar el Zócalo durante mucho tiempo. Y recuerdo cómo había también un plantón de maestros y se fueron y les tumbaron las casas. Hace poco. Eso ya no sucede”, comentó para tildar de “autoritarios” a los conservadores. En el hecho violento de este domingo se vio muy claro. Así son ellos, de corte “fascista”, intolerantes, que se creen poseedores absolutos de la verdad y ahora, dueño de las calles y plazas que el Movimiento de la 4T conquistó en una lucha que duró décadas. Tienen que echarle más ganas y ojalá lo hagan. Si de verdad aman y les interesa este país, que se fleten a trabajar por él, que dejen la comodidad de sus casas y de sus negocios y que construyan desde abajo, porque la grandeza de este país requiere de la voluntad y el esfuerzo de todos. Pero se ve difícil, porque les interesa seguir defendiendo a instancias corruptas como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque ahí están los privilegios que han perdido.



Delfina Gómez, a la delantera en EDOMEX



Una nueva encuesta de un diario capitalino, que por cierto se ha dedicado a denostar a la 4T, señala, con datos de una encuesta elaborada por Enkoll, que Delfina Gómez Álvarez, abanderada de MORENA-PT-PVEM a la gubernatura del Estado de México, se mantiene a la delantera con el 59% de las preferencias del voto. Alejandra del Moral, aspirante de PAN-PRI-PRD se encuentra agonizante, muy lejos ya de la ex secretaria de educación. Este hecho, demuestra, que el movimiento fundado por el presidente Andrés Manuel López Obrador se ha venido consolidando y está más fuerte que nunca.



