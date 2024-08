Economía Venezolana

Ahora con el tema electoral, llama la atención como ha sido y es la economía de Venezuela, ver que esta en juego en materia económica, y sobre todo, tu abanico de posibilidades.

El PIB de Venezuela ha tenido una disminución de acuerdo con datos del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, para el 2019 fue de aproximadamente 98,000 millones de dólares, siendo una disminución significativa considerando que en 2013 fue de 330,000 millones de dólares. Para 2023, se estima que osciló entre los 70,000 millones de dólares, sin embargo, esta caída no se debe necesariamente a mala política económica (que si hay varias malas), sino más bien, a las sanciones internacionales.

El PIB per cápita ha seguido una trayectoria similar, cayendo de alrededor de 3,200 dólares (61,698 pesos mexicanos) en 2018 a aproximadamente 2,400 dólares (45,984 pesos mexicanos) en 2023. Esta disminución implica una disminución en ingreso promedio por venezolano, no podríamos compararlo con el ingreso promedio de los mexicanos, ya que el nivel de precios es diferente, es decir, si es más barato en Venezuela que en México, y con un nivel de ingreso “bajo” puedes tener un mayor poder de compra y satisfacer mas necesidades básicas, pero no deja de llamar la atención esa contracción.

El coeficiente de Gini, que mide la desigualdad de ingresos, donde 0 significa una perfecta igualdad (países desarrollados) y 1 significa perfecta desigualdad (países subdesarrollados), sin embargo, esto no quiere decir que los países cercanos a 1 sean necesariamente pobre, más bien quiere decir que muchas personas ganan poco, y pocas personas ganan mucho, por lo cual, este si es un indicador significativo. En 2018, el índice estaba alrededor de 0.47 lo que ya indicaba una desigualdad media, con tendencia positiva, pero en 2023, se posicionó en 0.5. México se encuentra en 0.42, Argentina en 0.40, Brasil en 0.52 y Colombia en 0.54.

La inflación en Venezuela ha sido una de las más altas del mundo. En 2018, la inflación alcanzó un impresionante 130.06%, según el FMI en el 2023 se estima fue de 193%, estando por debajo de Argentina que marcó un 211.4%.

En cuanto a desempleo, en 2019 la tasa de paro era del 35% según estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Para 2023, esta cifra ha aumentado a alrededor del 50%, esto derivado de la desaceleración económica generada por las sanciones económicas.

La paridad de la moneda venezolana, el bolívar con el dólar estadounidense ha sido extremadamente volátil. En 2018, el tipo de cambio oficial era de aproximadamente 60 bolívares por dólar. Sin embargo, en el mercado negro, el tipo de cambio era mucho más alto, reflejando la desconfianza en la moneda local. En 2023, el tipo de cambio oficial ha superado los 30,000 bolívares por dólar, mientras que en el mercado negro puede ser aún más alto. Esta devaluación masiva ha contribuido a la hiperinflación y la pérdida de confianza en la economía.

Venezuela es un país rico en recursos naturales, con el petróleo siendo su principal producto de exportación. En 2023, las exportaciones de petróleo y productos derivados del petróleo representaron aproximadamente 8,000 millones de dólares, aún así, esta cifra es una fracción de los niveles anteriores debido a la disminución de la producción y las sanciones internacionales.

El segundo producto más importante es el oro, con exportaciones estimadas en 1,200 millones de dólares en 2023., esta actividad ha marcado un importante crecimiento, ya que el país busca diversificar sus fuentes de ingresos.

La economía Venezolana, como cualquier economía del mundo, depende en gran medida de su comercio, por lo que las sanciones internacionales les ha complicado el panorama económico, sin embargo, el fortalecimiento de los BRICS, es una posibilidad de crecimiento para el país sudamericano.