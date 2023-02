Educabilidad y sentido de orientación

Educar, en el sentido más amplio del término, es habilitar al individuo de herramientas para su desempeño laboral, social, moral y productivo. El hacer consciente a una sociedad de su estado de impermanencia en el tiempo, en la susceptibilidad a los cambios, incluso drásticos, puede abrir las puertas a una mayor adaptación al medio circundante. De lo contrario sólo se podrá crear una competición por números, que resumidos en calificaciones crearán la discriminación y las fricciones entre los aparentemente más capaces, y los en apariencia incapaces.



En los años setenta ya lo apuntaba don Jesús Reyes Heroles, en el hecho de que tener una carrera concluida no era garantía de poder obtener un empleo, y estamos hablando de unos cuarenta y tantos años en el tobogán de la historia política de México. La clase política de la época nos había impuesto una moda, o eres licenciado en derecho, profesor, contador, administrador, economista, o mejor no estudies para nada, y emprende un negocio, existiendo la repetida frase en los medios masivos de comunicación de “Empléate a fondo, empléate a ti mismo”.



Con tanta espontaneidad y facilidad le decían a las masas que sólo había una de dos opciones, pero la necesidad hizo del pueblo mexicano una sociedad multiusos, incluso hubo un personaje de comedia televisiva llamado el “mil usos”, y otros que taladraban hondo en la conciencia social tales como el “no hay, no hay mano, no hay”, o el psicodélico “qué pasitos con tamaños zapatotes”, se entiende que iba muy drogado, o doña Zoila que expresaba: “soy la que hago, soy la que guiso, soy la que plancho, soy la que hago todo”; y una más simple que siempre sentía que le iba a dar el paro cardíaco, y que como única razón para que se le obedeciera sin chistar era el “porque soy tú madre”, típico chantaje casi luciferino de quienes quieren igualarse con la Virgen morena o la Guadalupana.



Todo esto nos educaba o bien nos enseñaba la inutilidad de la manipulación y lo obsoleto que en ocasiones degrada la mexicanidad ante la realidad del chantaje social y hasta mediático.



Al día de hoy, con y a través de la multiplicidad del desarrollo tecnológico, vemos con cierta nostalgia cómo hemos sido rebasados en muchas áreas del conocimiento, y no porque se carezca del mismo, sino por la falta de coordinación en las estructuras de vanguardia tecnológica, electrónica, computacional, y otras ramas auxiliares que sirven para comunicar, desarrollar, y en teoría hacer más fáciles y sencillas las tareas por realizar, sea a nivel educativo, laboral, o meramente administrativo y hasta judicial.



En gran medida se ha perdido la orientación temática constituida en la OV, es decir la orientación vocacional y la cual conlleva una elección de carrera conveniente y adecuada a las personas. El sentido de orientación educativa ha sido mucho más dictado por el tener dinero rápido, que por el desarrollarse dentro de una disciplina consistente, alegre y en la cual el educando cumpla con su mayor anhelo, a saber: “Que del desarrollo personalizado del individuo, deba surgir el mejor producto del hecho educativo, en sus habilidades innatas, en sus preferencias personales y demás”. Pero que éstas no sean generadas bajo la presión social del tener por tener, del ser millonario en muy pocos años, pues se ha olvidado que uno vive para servir, siendo el mismo que sirve para vivir en una sociedad constructiva, y al mismo tiempo plural e incluyente.