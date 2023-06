Inseguridad, violencia por doquier, economía quebrantada, falta de inversiones, libertad de expresión limitada, pobreza en zonas campesinas e indígenas y áreas suburbanas, ausencia de una educación de calidad, falta de diálogo, atropello político, carencia de oportunidades de trabajo, la salud minimizada. Etcétera, Etcétera. “Un ciudadano ejemplar no nace, se hace.



Al igual que aprendemos matemáticas e idiomas, deberíamos doctorarnos en lecciones básicas para la convivencia y el progreso social como el respeto, la empatía, la igualdad, la solidaridad o el pensamiento crítico. Sin estos y otros principios éticos que nos definen como seres humanos difícilmente construiremos un mundo mejor”.



¿Qué hacer desde la escuela ante esa realidad impactante? Cuando pensamos en el significado de la palabra educación es muy probable que relacionemos esta palabra con la manera en la que las personas hacen suyas algunas normas y convenciones que mantienen unida a la sociedad, técnicas de trabajo y piezas de conocimiento sobre cómo es el mundo. Sin embargo, hay un tipo de educación que va más allá de este aprendizaje: la educación en valores. Alex Beard señala "Habíamos olvidado últimamente que las escuelas alimentaban a las sociedades, no solo a las economías."



Salvador Rodríguez Ojaos, profesor español, ilustra estas interrogantes. Creo que hoy más que nunca es necesario reformular nuestra manera de entender la educación y replantear cuál es el propósito de la escuela. ¿En la escuela solo se aprenden los contenidos de las asignaturas del currículum o se aprenden también los valores, las habilidades, las destrezas que les permitan vivir con plenitud? Yo lo tengo claro: La educación de nuestra época tiene que ir mucho más allá de la mera instrucción, y debe dotar a las nuevas generaciones de los valores y las habilidades o competencias que les permitan vivir de forma responsable y activa en un mundo cambiante.

Para que esto sea posible la escuela debe enseñar conceptos y contenidos, pero también debe enseñar a reflexionar sobre ellos de un modo crítico, debe ser posibilitadora de la aplicación real de esos conceptos y contenidos y debe tener las herramientas para que estos puedan ser compartido con otros para trabajar en colaboración. La escuela debe enseñar a pensar, a hacer, a convivir, a compartir.



La realidad descrita al inicio es lo que sucede ahora. ¿Y en el ámbito de la educación, con sus luces y sus sombras, qué sucede? Hoy más que nunca es necesario reformular la manera de entender la educación y replantear ¿cuál es el propósito de la escuela cuando ésta se enfrenta al entorno inmediato descrito? Una alternativa es la educación en valores que trata diversos temas relacionados con el civismo y la ética entre los que destacan: La empatía. Al ponernos en el lugar de otras personas a nivel cognitivo y emocional, mejoramos la capacidad para resolver conflictos y entender las opiniones de los demás.



La igualdad de oportunidades es uno de los pilares de la democracia y, además, favorece la inclusión social y la vida comunitaria. La educación en valores nos hace ser conscientes sobre las consecuencias de nuestros actos en el planeta y nos inculca el respeto por la naturaleza. También el cuidado de la salud y favorece el pensamiento crítico. Esta forma de razonar nos vuelve más analíticos y observadores, nos enseña a reconocer la información de calidad y nos ayuda a resolver mejor los problemas.



“Este concepto se refiere al proceso educativo que inculca pautas morales para crear sociedades más cívicas y democráticas. La educación en valores, por tanto, promueve la tolerancia y el entendimiento por encima de nuestras diferencias políticas, culturales y religiosas, poniendo especial énfasis en la defensa de los derechos humanos, la protección de las minorías étnicas y de los colectivos más vulnerables, y la conservación del medio ambiente como se comentó. Ante una realidad nueva, inesperada, para la que no tenemos respuestas, ni soluciones debemos ser consciente de ella, pensar cuál es la mejor manera de afrontarla, idear soluciones o respuestas y, lo que es fundamental, pedir ayuda y compartir nuestra forma de actuar ante ella”.



Educar en valores compete a todos, pero el papel de los docentes es fundamental. ¿Pero a quién le sorprende eso? Más allá de heroicidades, siempre loables, pero también excepcionales, la profesionalidad y la capacidad de adaptación de los profesores y profesoras ha quedado más que demostrada. Deberán hacer frente a las estrategias más habituales para educar en valores: Rechazar la discriminación, animar al debate sobre cuestiones morales y promover liderazgos colaborativos. Denunciar las actitudes dañinas para el conjunto de la sociedad sin estigmatizar a los individuos. Incidir en la idea de que todos podemos cambiar y somos merecedores de una segunda oportunidad.



“La educación en valores no es simplemente una asignatura concreta que deba impartirse en centros educativos; debe ser transversal y afectar a la manera de hacer no solo de todo el profesorado en su conjunto, sino también al modo en el que actúa toda la institución educativa, los padres, madres y tutores y, en general, la comunidad. Al ser algo que se interioriza con la práctica, no existe una división entre lo que ocurre dentro de las aulas y lo que pasa fuera de ellas” para que se dé un aprendizaje significativo, donde la democracia aparezca representada o comprendida como forma de vida. Indica Bonifacio Barba.



Por otro lado, Gerardo Mendive, pedagogo uruguayo dice que los valores no se educan desde el discurso, no se educan desde la palabra, se educan básicamente desde la vivencia, desde lo que se vive día a día. La primera responsabilidad de la educación en valores son los padres amorosos, en la formación de los niños debe estar el amor a la vida y la curiosidad. La educación requiere un mayor reconocimiento curricular de los valores y una pedagogía que promueva más eficazmente la formación cívica y ética de los estudiantes.



La educación en valores puede parecer un concepto relativamente nuevo, que solo podía ser creado en las sociedades prósperas de la actualidad, pero lo cierto es que filósofos como Sócrates ya defendían la idea de que uno de los pilares fundamentales de la educación es el objetivo de crear buenos ciudadanos.