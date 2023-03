Educación inclusiva

Cuando nos enteramos que el Gobierno del Estado “dejó de invertir 2 mil 856 millones etiquetados para obra pública en 2022”, según la propia Secretaría de Finanzas y Planeación en su Cuarto Informe Trimestral, “donde señala que pese a que eran recursos etiquetados para la realización de obras públicas quedaron pendientes por ejercer”, y que en el caso del “Instituto de Espacios Educativos, su presupuesto fue de un mil setecientos millones y al cierre del año anterior su monto sin ejercer supera 687 millones, equivalente al 40.3%”, comenta Noemi Valdez; es un señalamiento de un subejercicio y falta de atención a necesidades básicas de la población veracruzana.



Hace unos días apareció un cartel con el título “Botargas por la Inclusión” (donativo $50.00) en apoyo a las 40 escuelas de educación especial estatales dependientes de la Secretaría de Educación de Veracruz. Los organizadores invitan a la ciudadanía a donar mediante la adquisición de boletos. Y ahora la pregunta, ¿y los recursos económicos ante estas necesidades educativas? Brillan por su ausencia.



La educación especial en México se define más allá de su historia y aquellos buenos o malos resultados que ha obtenido. No es nada nuevo que la educación especial ahora inclusiva se vea amenazada en diversos factores. Con la firma del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica (ANMEB) “los servicios ofertados a la población con Necesidades Educativas Especiales se estructuraron en tres grandes grupos, mejor conocidos como las Unidades de Orientación al Público (UOP) o Centros de Recursos e Información para la Integración Educativa (CRIE); los Centros de Atención Múltiple (CAM); y las Unidades de Servicio de Apoyo a la Educación Regular (USAER), servicios educativos que continúan activos para los niveles básico y medio superior”.



Según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI (2015), el número de discapacitados en el país aumentó a poco más de siete millones de mexicanos, en gran parte son aquellos con problemas motrices y visuales. El 23% de la esta cifra no asiste a clases o recibe algún otro servicio educativo comenta Luis Alan Acuña Gamboa. Los apoyos especializados se consideran ineludibles y de suma importancia para la salvaguarda del derecho a una educación para todos, tanto equitativa como de calidad. A partir del año 2008 con la incorporación del término inclusión al glosario educativo del país, diversas acciones gubernamentales han hecho pensar que este nivel ha cedido su importancia. Este cambio de enfoque inició con el conocido trabajo de ‘actualización conceptual’ por parte del Sistema Educativo Nacional -que como siempre respondió a las sugerencias, acuerdos y pactos de México con determinados Organismos Internacionales.



Ahora bien, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) establece que “Todos los niños y niñas tienen derecho a una educación de calidad. Tanto la Convención de los Derechos del Niño (CDN) como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) expresan claramente que se debe asegurar una educación de calidad para todos y la importancia de proporcionar los apoyos necesarios para que cada niño y niña pueda desarrollar su potencial. La educación inclusiva, como se la concibe en la Declaración de Salamanca, promueve el “reconocimiento de la necesidad de actuar con miras a conseguir ‘escuelas para todos’, esto es, instituciones que incluyan a todo el mundo, celebren las diferencias, respalden el aprendizaje y respondan a las necesidades de cada cual”, expone Crawford Dedman.



Es necesario reconocer la necesidad de que los gobiernos actúen para reformar sus sistemas de gobernanza y mecanismos de financiación, a fin de que les sea posible responder a las necesidades de los niños y niñas en desventaja, incluyendo aquellos con discapacidad. Las inversiones en calidad e inclusión pueden ser superadas por las ganancias en términos de la eficiencia de los presupuestos asignados y pueden, también, generar ahorros. Crawford Dedman manifiesta, que, aunque se ha avanzado en la adopción de políticas de educación inclusiva, a menudo ello no se ha traducido en adecuaciones en los presupuestos ni en la asignación del gasto público, y con frecuencia la educación inclusiva no se ha armonizado con la planeación educativa en general.



Los críticos de la educación inclusiva han afirmado que esta no es económicamente viable y que el costo de integrar a los estudiantes con discapacidad en las escuelas regulares es más elevado que el de mantener un sistema educativo segregado. “La evidencia y las investigaciones más recientes sobre este tema revelan que la inclusión es económicamente más rentable que mantener un sistema segregado. Cada vez más, los países están advirtiendo la ineficiencia de apoyar sistemas múltiples de administración, servicios y escuelas especiales”. En México se ha demostrado que las Unidades de Servicios de Apoyo a la Educación Regular (USAER), colaboran con las escuelas de educación básica en la construcción de espacios inclusivos, así como en el compromiso y la corresponsabilidad de reconocer el derecho de los estudiantes a la educación, sobre la base de la igualdad de oportunidades y la no discriminación.



Para alcanzar la calidad, equidad y justicia social en educación, es menester entablar diálogos más abiertos y plurales para velar por los grupos en situación de riesgo, que no se limitan nada más a las personas con discapacidad, apunta Acuña Gamboa. En tanto se resuelve el financiamiento gubernamental debe apoyarse la iniciativa “Botargas por la Inclusión” y en consecuencia a las 40 escuelas de educación especial estatales.



