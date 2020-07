Educación Media Superior: reprobación y deserción escolar

En 2019, el consejero de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), Bernardo Naranjo Piñera, destacó que cada año 1.2 millones de niños y jóvenes abandonan la educación obligatoria en México, 6 mil al día, y que de ese total 700 mil dejan la Educación Media Superior; es decir, 3 mil 500 cada día del calendario escolar.

Por su parte, Pamela Manzano Gutiérrez dio a conocer que la reprobación durante la formación académica es una de las principales causas que ocasiona que miles de estudiantes de Educación Media Superior (EMS) se vayan de la escuela cada año.

Asimismo, en el XIV Congreso Nacional de Investigación Educativa del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, Dámaris Díaz Barajas, Abigail Ruiz Olvera y Marisol Morales Rodríguez, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, señalaron que uno de los problemas que actualmente enfrenta el sistema educativo nacional en su nivel medio superior es la deserción escolar, la baja eficiencia terminal, bajo rendimiento escolar, problemática asociada a los altos niveles de reprobación presentes en sus alumnos.

La reprobación escolar incluye “la no aprobación de asignaturas en la serie de ciclos o semestres escolares originalmente previstos, la no aprobación acumulada; la repetición de cursos no aprobados; la repetición de cursos no concluidos por no haberse presentado los exámenes ordinarios; la acreditación de cursos por medio de exámenes extraordinarios, la acreditación de cursos a destiempo, el atraso en créditos y el retardo en la titulación”.

La situación de este nivel educativo que incluye secundaria terminada, estudios técnicos o comerciales, bachillerato general o tecnológico y normal básica, es grave. Uno de los problemas que actualmente enfrenta el sistema educativo es la deserción escolar, al igual que el rezago estudiantil y la baja eficiencia terminal, que lejos de ser un problema local es una temática en el ámbito mundial, lo que ha sido estudiado desde diferentes perspectivas. El rezago escolar es considerado como un indicador que proporciona información sobre el atraso y bajo rendimiento académico de los estudiantes; la deserción está precedida por las dificultades que el estudiante va manifestando en forma acumulativa, expresadas en la reprobación sistemática de una serie de asignaturas.

A nivel nacional en la encuesta 2015 del INEGI el porcentaje de la población atendida de 15 años y más con estudios de nivel medio superior era de 21.7 %. Veracruz sobre esta problemática presenta algunas características: en el periodo 2018-2019 su matrícula era de 163 mil 474 hombres y 164 mil 774 mujeres. El número de alumnos que concluyeron oportunamente el nivel educativo, de acuerdo con el número de años programados, según datos de la SEP, fue de 71.1% y la tasa de absorción fue de 105.1% en comparación con el 133% de la Ciudad de México. El desafío es grande para que esta población sea mejor atendida.

¿Qué enfrentar? “Entre los factores asociados a estas problemáticas se encuentran causas de origen social y familiar, de origen psicológico, económicas, así como perfiles de ingreso inadecuados y falta de hábitos de estudio”. Es indispensable valorar los planes y programas de estudio, prácticas de aula, profesionalización de docentes y directivos, y acciones de gestión escolar. Es importante el apoyo de los docentes y contar con estrategias de política educativa claras, consistentes, articuladas y contextualizadas, lo cual ayudará a que los jóvenes permanezcan en la escuela y logren aprendizajes sólidos y duraderos.

El propósito es que el alumno permanezca y aprenda en la escuela. Tomar en cuenta que, a nivel nacional, aproximadamente una quinta parte de los alumnos de segundo grado de bachillerato trabaja, tienen un empleo, al dividir su tiempo entre la escuela y el trabajo, están en mayor riesgo de dejar sus estudios. Es forzoso superar los grados de marginación muy alta y alta que viven muchas localidades rurales o urbanas, tanto en el número de escuelas como alumnos atendidos.

Al retomar las aseveraciones de Pamela Manzano es recomendable mejorar la formación de tutores, académicos y las condiciones institucionales para el adecuado desempeño; fortalecer las competencias docentes para generar interacciones pedagógicas pertinentes a las necesidades educativas de los jóvenes y afianzar la identidad de ellos en la escuela promoviendo ambientes escolares seguros, incluyentes y democráticos.