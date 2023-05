Educación, tecnología y medio ambiente

La grave situación económica, de inseguridad y los problemas cotidianos que la mayoría de los mexicanos padece nos impide analizar y pensar cómo podría ser el futuro de nuestro país. Diariamente nos enfrentamos a retos que muchas veces son provocados por el gobierno que se niega a construir condiciones para que a mediano y largo plazo México prospere.



Desde el palacio nacional se atienden sólo proyectos cortoplacistas, es decir, programas y obras que mantienen contentas a las personas en el presente pero que significan, en la mayoría de los casos, derroche de recursos y pérdida de tiempo. Por ejemplo, se concluyó un aeropuerto que no resolvió la saturación del A.I. de la Ciudad de México “Benito Juárez”.



Millones de mexicanos caen en la propaganda del gobierno porque mes a mes reciben una ayuda que aportan quienes tienen un pequeño negocio o se realizan en un trabajo. El gobierno insiste en convencer que la mediocridad es una forma de vida ideal y predica vehementemente que: “¿Para qué quieren más?” y por lo tanto insisten en que seamos conformistas.



Pero la realidad es que se requiere de soluciones de mediano y largo plazo que sólo son posibles con esfuerzo y disciplina. Y para ello es necesario impulsar la educación de calidad, la ciencia, la tecnología, la transición energética y el cuidado al medio ambiente entre otras cosas, de lo contrario, el atraso puede agravarse y los mexicanos acostumbrarnos a vivir cada día peor como ya empieza a suceder.



El fundamento de todo progreso es la educación, la cultura, la ciencia, la investigación y la tecnología, sin ellas no habrá mejora estructural gradual y sostenible hacia el futuro. La promoción de la investigación y la enseñanza libres transforman a las personas y las hacen mejores.



Para mejorar las capacidades humanas, el gobierno y la iniciativa privada deben promover la educación de calidad, becas, y asesoría educativa para evitar rezagos de aprendizajes y no obstaculizar a los jóvenes que quieren incluso estudiar en el extranjero. Un sistema educativo de calidad requiere instalaciones suficientes, dignas y equipadas y que los estudiantes se preparen para los desafíos del mundo global y la sociedad del conocimiento con el uso de las nuevas tecnologías.



En lugar de criticar a la UNAM o al Conacyt y menospreciar la ciencia y la tecnología, el gobierno debe realizar fuerte inversión en universidades y tecnológicos y procurar aumentar sus presupuestos con el fin de ampliar la matrícula. Se debe respetar la autonomía universitaria tanto académica como financiera.



La educación no debe ser ideologizada con la absurda idea de la llamada “epistemología del sur” sino sentar sus bases para un sistema educativo y de formación dual, con un equilibrio entre la formación teórica y la formación práctica a través de oficios y trabajos técnicos que ayuden a los jóvenes a su desempeño profesional o a encontrar trabajo en México. No conviene hacer a un lado el deporte y la cultura, por el contrario, hay que promoverlos porque fortalecen a nuestra juventud y su identidad como pueblo que convive en un mundo globalizado sin perder los rasgos propios.



Es necesario fortalecer la educación ambiental en todos los niveles para resolver los problemas actuales y futuros en dicha materia. Conviene impulsar la introducción acelerada de tecnologías limpias, mediante la participación pública y privada con mecanismos de certeza jurídica, que permitan la generación de energía eléctrica solar, eólica o de biomasas, así como el uso de agua de lluvia y el tratamiento de aguas residuales en todas las casas y negocios.



El gobierno debería poner el ejemplo y tener conciencia y la educación necesaria para minimizar, mitigar y compensar los impactos al medio ambiente y no realizar con opacidad obras como trenes y refinerías. Entre todos se puede atender que la generación de residuos, su reciclaje, aprovechamiento sea con una adecuada separación y disposición final. México requiere modernizarse y no anclarse en ideas del pasado que son un lastre y no nos dejan avanzar como país.





Twitter: @basiliodelavega