Como decía Albert Einstein: “Educar con el ejemplo no es una manera de educar, es la única”. ¿Cómo es posible que los niños aprendan a ser todo lo que consideremos necesario para ser un adulto feliz y competente en esta sociedad, si nosotros como adultos no mostramos respeto, capacidad de empatía, no somos honestos con ellos?, comenta la educadora Ruth Alfonso Arias.

Las citas anteriores tienen lugar por la aseveración que hizo el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán. “El cuidado del medio ambiente es una acción crucial para asegurar la permanencia de los seres humanos en el planeta”, indicó mediante un comunicado conjunto entre la SEP y Semarnat, como parte de la programación especial de Verano Divertido, que la SEP puso en marcha a través de la Dirección General de Televisión Educativa, que transmitirá la serie El Cambio Climático Nos Toca, cuya finalidad es crear conciencia sobre las prácticas que pueden ayudar a frenar este drástico fenómeno global.

Víctor Manuel Toledo Manzur, titular de Semarnat, precisó que iniciativas como estas contribuyen a la generación de una cultura climática en los jóvenes del país, ya que ayudan a fortalecer valores, conocimiento, cambios de comportamiento y actitudes que nos permitirán disminuir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia frente a este fenómeno, así como reducir las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero.

Sin embargo, la política del gobierno federal tiene otros propósitos. Aunque oficialmente se mantiene el respaldo al uso de energías renovables, la política energética del actual gobierno parece privilegiar la extracción de hidrocarburos, coinciden especialistas. Así, además de construir la planta en Dos Bocas, el plan contempla modernizar las seis refinerías que actualmente existen en el país. Una estrategia contraria a la de muchos países del mundo, explica José Alberto Lara Pulido, director del Centro Transdisciplinar Universitario para la Sustentabilidad de la Universidad Iberoamericana. "Teníamos una trayectoria en los últimos años de cumplir las metas sobre cambio climático. México se distinguía por eso, pero creo que las prioridades de este gobierno son distintas, nos alejamos de esa trayectoria”, asegura el académico.

Asimismo, Carlos Méndez comenta que el pasado 15 de junio, Día Mundial del Viento, Ricardo Bracho, encargado del laboratorio de energía renovable del Departamento de Energía de Estados Unidos, dijo que las tecnologías se han abaratado para avanzar en una mayor generación de energía, como ocurre en el mundo, y así reducir la emisión de gas de efecto invernadero.

En entrevista a Julio Valle, vocero de la Asociación Mexicana de Energía Eólica, Patricia Ortega señala que “es una pena que el gobierno de México no esté a la altura de las demandas de la sociedad, en términos de las necesidades para mejorar el medio ambiente y para combatir el cambio climático”. Cabe recordar que México, a través del Acuerdo de París, se comprometió a reducir sus emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero provocados por el transporte y el sector eléctrico en un 25%. Por esto, en la agenda 2030, la UNESCO promueve que las generaciones jóvenes adquieran las habilidades y los conocimientos necesarios para convertirse en ciudadanos responsables, verdes y globales, que participen en la mitigación del cambio climático.

Para adoptar mejores prácticas y disminuir causas y consecuencias que plantea el cambio climático, no se resuelve en un Verano Divertido. La forma de comportarse - actitudes, acciones, manera de ver y estar en la vida, etc.- al frente de los niños, niñas y jóvenes afecta a la forma en que ellos actúan con los gobiernos, sociedad y padres, el ejemplo tiene mucha más influencia en ellos que los propios consejos que se les pueda ofrecer. Los niños, niñas y jóvenes son el futuro, la generación del mañana. De nuestros actos como gobernantes y sociedad depende el legado que les queremos dejar. Hay que educar con la palabra y el ejemplo.