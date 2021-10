El manotazo sobre la mesa que pretendió dar el gobernador Cuitláhuac García Jiménez para expresar “aquí mando yo”, terminó en bravata con efecto búmeran, y expuso su falta de oficio y formación política.

De su padre, don Atanasio García Durán, hombre de izquierda respetable y prudente, muestra que poco aprendió, y también que no le ha servido de mucho los tres años que lleva al frente del gobierno veracruzano, ni su desempeño por años en la docencia universitaria. Su exabrupto muestra impericia política. Por eso no sorprenden sus palabras sobre el diputado Sergio Gutiérrez Luna, a quien desconoció públicamente, lo que a todas luces es un desatino, pues se trata del presidente de la Cámara de Diputados, quien, para estar en ese puesto, necesariamente tiene que ser conocido y reconocido por el líder nacional de Morena e, indiscutiblemente, por el jefe político de ese partido. “No es diputado de Veracruz. Ganó por el Estado de México”, añadió García sobre el minatitleco que logró el escaño por la vía plurinominal de la Quinta Circunscripción, y precisó: “por eso no tengo relación con él (…) no sé qué hizo, dónde estaba; se que vino del PAN y su esposa estuvo en el PRI, y finalmente llegó a Texcoco y ahí se vinculó con Morena; yo nunca vi a Gutiérrez Luna aquí (en el estado)”, justificaba ante reporteros que anotaban y grababan cada palabra suya, y para cerrar su exposición, pidió a Gutiérrez, como presidente de la Cámara Baja del Congreso de la Unión, “sacar adelante la reforma eléctrica; esa es su responsabilidad política”. La molestia del Gobernador no tiene otra explicación que las frecuentes giras del político sureño a la entidad y los reflectores que ha obtenido últimamente, pero, sobre todo, sus reuniones con productores cañeros y dos mil 500 maestros veracruzanos, desairados durante tres años; esa explosión emocional del mandatario seguramente alguien la alentó y aprovechó hábilmente para colocar al mandatario en esa vía, a la cual se agregó inmediatamente Esteban Ramírez Zepeta, delegado estatal en funciones de presidente de Morena en el estado, quien habría recibido la instrucción de también cuestionar la presencia de Gutiérrez a Veracruz, señalándole de “sacar raja política” al venir a dar a conocer los alcances del presupuesto federal 2022 y su positivo impacto en la entidad. La declaración de CGJ no fue medida y catapultó mediáticamente al presidente de la Cámara de Diputados, a quien ya de por sí se le miraba como un prospecto emergente para tomar la batuta del actual Ejecutivo, y ahora no se duda esa posibilidad, sea como sustituto en el eventual caso de una invitación al ingeniero mecánico xalapeño al gabinete federal o, en caso necesario, como candidato de Morena para sucederlo en la elección Constitucional de 2024. Sobre este episodio, hubo un intento de control de daños, seguramente por instrucción desde lo más alto del poder, al enviarse una foto que muestra a los dos protagonistas de este episodio saludándose, y un texto al calce de “construye (el) diputado minatitleco Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados, en el estado de Veracruz, un liderazgo contundente de la mano con el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez”, y ayer, desde San Lázaro hubo una respuesta de la mayor urbanidad a esas descalificaciones: “(el Gobernador) tiene todos mis respetos; debemos estar unidos por el proyecto del presidente AMLO”. Habrá que ver si Gutiérrez sigue con su hiperactividad política en la entidad, y si, en ese caso, el mandatario atempera sus reacciones.

