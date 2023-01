El 23 con Tokio

Empezamos el año. Y les deseo que lo empiecen con el mismo ánimo que lo hicimos en Hueyapan de Ocampo: con toda la alegría del mundo.



Festejando que mientras tengamos vida y salud nuestra esperanza, nuestras ganas de ser felices y nuestra decisión de lograr sueños siempre serán más poderosas que cualquier desafío, cuesta arriba o quebranto. Más, si lo hacemos rodeados de la gente que nos quiere y que comparte nuestros ideales, en lo íntimo y en lo político.



Claro, en el caso específico de Hueyapan, un baile con la Sonora Dinamita y Junior Klan, el 1 de enero en la explanada del Palacio Municipal, siempre alimenta el optimismo.



Me alegró mucho estar con mis hermanos Nayo, Chiquis y Gala. De hecho, Gala, que no siempre puede venir, porque es presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Campeche –mi homólogo-, se dio una rápida escapada de su chamba para venir a echarse un bailecito con nosotros.



Con mis hermanos y toda la gente del pueblo tenemos 11 años organizando este baile, por lo que ya es una tradición de Hueyapan que se ha extendido a otros lugares del Estado que ahora reciben el año con la misma alegría.



Vamos, cómo andaré, que mi espíritu no mermó ni porque mis Vikingos de Minnesota -del futbol americano- perdieron ayer contra Los Empacadores. Los deportes son así.



Personalmente estoy convencido de que nos espera un gran 2023 en todo México y, de manera especial, en Veracruz.



Los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y de Cuitláhuac García Jiménez entran en su quinto año con paso firme para seguir consolidando el cambio cuyos resultados flotan en el ambiente: inversiones de los Gobiernos y del sector privado, atención a los más pobres, saneamiento de la vida pública.



Para muestra: ayer entró en vigor el aumento al Salario Mínimo, que en el 2018 era de 88.40 pesos y ahora es de 207 pesos diarios. También el incremento a la pensión de los adultos mayores -de la que hay más de 11 millones de beneficiarios en el país- que era de mil 160 pesos al bimestre cuando llegó la 4T y que este año será de 4 mil 812 pesos. Por lo pronto, en el Congreso del Estado tendremos nuestra primera sesión del año este miércoles, para seguir desahogando la agenda de pendientes legislativos en Veracruz y que no haya duda de que iniciamos el 2023 “con Tokio”.



Como dije, todo pinta para que esta nueva etapa de trabajo sea rica en resultados a favor de la gente y del proyecto de nación del Presidente.



A todas y todos: mi deseo de que sean felices, disfrutando el inmejorable regalo de estar vivos.