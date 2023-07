El abandono a una mujer embarazada es un sufrimiento que pocas lo superan. Cuántas veces escuchamos decir: es madre soltera, salió embarazada tan joven, ¡la dejaron panzona! Adivinan por qué la abandonaron, ella se lo buscó, etc., palabras que lastiman a las madres solteras. Padres desobligados que abandonan a sus hijos o se pierden del planeta, pero lo peor, viven cerca, en el mismo municipio, y muchas veces hasta en la misma comunidad, y simplemente abandonaron a la chica o mujer embarazada; con ello, el hijo que lleva en su vientre, desde su gestación, ya tiene derechos.

El abandono del padre a los hijos es el peor castigo para un niño, crecen y se forman sin una figura paterna, esto de acuerdo con los especialistas, el niño crece desde su gestación con violencia, que mantendrá en su memoria oculta este rechazo y abandono, que en cualquier etapa de su vida tendrá repercusiones que si no son tratadas con especialistas en el tema, serán insuperables.

El niño desde su etapa de preescolar se da cuenta que la mayoría de sus compañeros tienen padre y de ahí les nace el que ellos también quieren tener un papá, los comentarios de sus amiguitos y de las propias personas adultas que hacen señalamientos el que no tienen papá o fueron abandonados por el mismo lastiman al niño o niña.

“El papá lo abandonó, ellos se lo pierden”, ellos andan felices con una nueva pareja, no tienen responsabilidades, no cambian pañales, no se desvelan con hijo enfermo, no se levantan temprano para llevar al niño a la escuela, no van a juntas escolares, así es el sufrimiento del niño, desde bebés, preescolar, primaria, secundaria y preparatoria. Se forman personas llenas de rencor y coraje. No hay dolor más grande y duda para un hijo que el abandono de un padre, es el peor castigo, aunado a que no los reconocen y no reciben la pensión alimenticia a lo que tienen derecho, así lo marca el artículo 239 del Código Civil del Estado de Veracruz.

En México, tres de cada cuatro hijos de padres separados no reciben pensión alimentaria y el 67.5% de las madres solteras enfrentan la evasión de las obligaciones de sus exparejas, de acuerdo con cifras del Inegi. Es importante recalcar que hoy en día la justicia llegó para los hijos abandonados. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) metió en aprietos a las personas que tienen hijos y no los han reconocido por años, tendrán que pagar una pensión alimenticia retroactiva desde el nacimiento. Asimismo, dejó claro que no importan los años que hayan transcurrido, pues el derecho de los hijos por recibir alimentos es imprescriptible, así lo propuso la ministra Olga Sánchez Cordero, derivado del amparo directo en revisión 5781/2014.

Bajo el mismo tenor, se creó un Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, con el objeto de concentrar la información de las personas deudoras alimentarias, a fin de dotar de una efectiva protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los padres irresponsables que no hayan cumplido con el pago de la pensión alimenticia a sus hijos pasan a ser “Deudores Alimentarios”.

¿Cómo funcionará el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias? Será público y se actualizará mensualmente con las personas que adeuden pensiones mayores a 90 días. La base de datos contará con nombre y CURP del deudor, el órgano que ordenó la inscripción, el monto de la obligación alimentaria y el plazo de pago.

