Mucho se ha dicho que la próxima guerra internacional será por apropiarse del agua. Cierto, gran parte del planeta es agua, sólo que las naciones no se han interesado a sacar el provecho de los mares, especialmente los países que tienen litorales, a excepción de Israel, que desde su nacimiento en 1947, declarando su independencia de los ingleses en 1948, cuando se aceptó como nuevo Estado por la ONU.



La migración de judíos del mundo a la tierra prometida en Palestina obligó al ingenio para convertir el desierto en un edén, empezando por los pequeños cultivos en los kibutz, colectando agua ambiental y logrando ser autosuficientes alimentariamente. Más tarde crecieron jardines, praderas y hasta bosques y hoy día han logrado purificar el agua de mar, haciéndola potable para abastecer varias de sus ciudades, mientras en otros países están sufriendo ya los estragos de la sed.



Nuestra ciudad no escapa de la catástrofe acuífera; antaño, siendo una ciudad más pequeña, de clima húmedo cuyas tardes eran vestidas por el tul de la neblina que bajaba desde el Macuiltépetl, mojando con la brisa a los caballeros vestidos de traje, sombrero, corbata y paraguas y las damas portando elegantes atuendos, tiempos en que ni de asomo se pensaba en escasez de agua.

Lo mismo sucedía en otras ciudades del estado y del país, pero los años de deforestación brutal a manos de políticos y poderosos de manera masiva y en robo hormiga por campesinos lugareños, han aniquilado nuestros bosques y particular las laderas del Pico de Orizaba y Cofre de Perote, convirtiendo grandes extensiones en terrenos yermos.

A eso se agrega el crecimiento desmesurado de las ciudades, que ocupan terrenos incluso inadecuados para la vivienda, pero que a más de no ser nativos ni ciudadanos en orden con sus terrenos, exigen servicios y en especial agua y luz, de tal suerte que entre falta de lluvia y abasto de los acuíferos, la contaminación brutal y asquerosa de los ríos que nos circundan y la pérdida de grandes extensiones de bosque que promovían las lluvias, poco a poco nos hemos quedado sin agua.

Tanto en Xalapa como en municipios conurbados, lo que ha motivado protestas, toma de avenidas y posturas absurdas de pseudodirigentes exigiendo un producto que cada día escasea más, sin que sea del todo culpa de los gobiernos municipales, aunque hay que aceptar que les ha faltado previsión para limpiar ríos y evitar dejarse chantajear por los poblanos que nos surte parte del líquido.



A eso hay que agregarle que hay cientos de usuarios que no pagan el servicio, que no les proporcionan recursos para el saneamiento, mantenimiento de tuberías y hacer mas tinas de potabilización y hacerse de la vista gorda con los contaminadores de los ríos.



Sr. Ahued, sígale echando ganas y usted, ciudadano, cuide el agua pues esto pinta que va para largo mientras no lleguen las lluvias.