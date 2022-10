El agua es un elemento vital para la vida y a pesar de que gran pate del planeta es agua, este vital líquido en su calidad potable, ocupa un porcentaje muy bajo en todo el mundo y dado el crecimiento poblacional de manera exponencial, cada día es más escaso, lo que ha llevado a muchos investigadores a una reflexión muy catastrófica al decir que, en el futuro, las guerras se originarán por el afán de apropiarse la fuentes acuíferas para cubrir las demandas de las naciones.

De hecho, en nuestro país los reclamos sobre la propiedad y el aprovechamiento del líquido ya llevan años en disputa; recientemente supimos de el enojo de estados del norte por un acuerdo entre México y Estados Unidos de dotar de agua de nuestras presas al vecino estado de Texas, lo que ocasionó graves problemas en la reciente temporada de sequía que azotó a los estados norteños y en particular a Nuevo León, Chihuahua, Coahuila y Sonora entre otros.

Si bien Veracruz goza de muchísimos afluentes, no toda el agua es utilizable por la gran contaminación de los ríos al permitirse o hacerse de la vista gorda de los gobiernos municipales, estatal y federal, de la derrama de aguas negras a dichos ríos, lo que hace que el agua no sea potable y no haber suficientes sistemas de tratamiento, y los que hay, no reciben el suficiente mantenimiento y modernización.

Nuestra Ciudad es una de las entidades que sufre de la escases a pesar de tener afluentes cercanas que de no estar contaminadas, bien podrían dotar del líquido a una población que ha crecido descontroladamente, lo que aunado a la deforestación en la zona del Cofre de Perote, ha obligado a traer agua del estado de Puebla y de las poblaciones del bosque de montaña, lo que aprovechan los pobladores de esas zonas a exigir obras y favores a cambio del vital líquido amenazando y cumpliendo el cierre de las válvulas de paso, dejando a la ciudad sin agua y sin que las autoridades estatales y federales tomen cartas en el asunto, toda vez que el agua es una propiedad federal que no pertenece a una población en particular y por lo tanto cerrar el paso de las tuberías, se convierte en un delito que debiera ser castigado en el orden penal.

Esta semana, de nuevo, pobladores de la zona de las Vigas, cerraron las válvulas para exigir se rehabilite un camino entre la cabecera municipal y otra población de ese municipio, lo cual no le corresponde a nuestra Ciudad Capital ni es obligación del gobierno municipal el cumplir con dicha petición que corresponde directamente al gobierno de ese municipio. De igual manera, los chantajes de los poblanos para mantener abiertas las válvulas, son obras que corresponden al gobierno de Puebla y sus municipios, por lo que es inaudito que cierren el paso de las tuberías para exigir sus demandas, dejando a nuestra ciudad sin agua ni para las actividades o usos esenciales, debiendo ser los militares y la guardia nacional, quien resguarde las válvulas de paso como las vías de distribución y así evitar el desabasto que afecta principalmente a la población más necesitada además de la urbana que no cuenta con aljibes o varios tinacos de almacenamiento en sus hogares.