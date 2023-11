El albazo de Marko Cortés al FAM

A la ya de suya cuestionada alianza opositora, metida en el ojo del huracán, por venir en declive la campaña de su candidata a la presidencia de la República, Xóchitl Gálvez, según infinidad de casas encuestadoras, se le suma ahora el torpedo que le lanzó el dirigente nacional del Partido (de) Acción Nacional, la semana pasada (lunes 30 de octubre), cuando afirmó que: “el Frente ya tenía solucionado el tema de la paridad de género en cuatro candidaturas para gobiernos estatales”, mismas que encabezarían hombres.

Y no conforme con semejante aviso a la prensa nacional, Marko Cortés fue más allá, etiquetando esas cuatro entidades federativas: Yucatán, Puebla, Veracruz, así como la jefatura de gobierno para la capital del país, advirtiendo que en Veracruz, la candidatura le correspondería al Partido Revolucionario Institucional decidirla, lo que generó un avispero dentro de lo que queda en ese instituto político, primordialmente entre los suspirantes a quedarse con ella.

Independientemente de escribir sobre esta tormenta tropical que se cierne sobre el PRI-Veracruz más adelante, hoy quiero encontrar alguna explicación lógica a la calentura que suda el dirigente nacional panista, inexplicable desde cualquier punto de vista, porque tratándose de estas decisiones, lo más sensato es que los tres dirigentes nacionales de los partidos que forman el Frente Amplio por México, deberían salir juntos a dar esas determinaciones.

Entonces: ¿Por qué sale solo don Marko? ¿Por qué se brinca al tristemente famoso por sus negativos “Alito” Moreno y al invisible Jesús Zambrano? Y lo peor de todo esto: ¿Por qué salen en plenas vacaciones de Todos Santos el coordinador de los diputados federales priistas Rubén Moreira (además representante de ese partido en el FAM), y el perredista Chucho Zambrano a desmentirlo, a acusarlo de mentiroso al señalar que jamás se han reunido ni siquiera para discutir ese tema, y mucho menos para determinarlo como Marko salió a vociferarlo el 30 de octubre?

¡Es falso lo que se anuncia, con declaraciones que se atribuyen al presidente del PAN, que se haya decidido ya, no solamente lo de género en cada una de las entidades que tendrán elecciones para Poder Ejecutivo local el próximo año!, sostuvieron los representantes del PRI y del PRD, lo que me hace nuevamente cuestionarme: ¿qué busca Marko Cortés con este albazo, que genera inquietud, zozobra, enojo, ansiedad y guerras internas no solo dentro de su partido, sino también en los de sus aliados? ¿Torpedear el Frente? ¿Poner piedras en el camino en el FAM para, concienzuda o involuntariamente, favorecer a la corcholata de don Andrés el día de la elección, al llegar la alianza opositora muy debilitada, por las fracturas internas que estas declaraciones sin ton ni son provocan?

Ya vimos tanto en la Ciudad de México como en el estado de Veracruz cómo se alborotó el gallinero con las mismas. En la primera porque de un plumazo don Marcos dejó enterradas las aspiraciones de las mujeres panistas que buscan la postulación; y en Veracruz entre los mismos priistas que saltaron a la palestra, cuando daban muchos por hecho que la candidatura recaería en el diputado federal José Yunes Zorrilla, quien habrá que precisarlo, no escuchó el canto de las sirenas.

¿Para dónde juega el líder nacional panista, para los de casa o para los de enfrente?





