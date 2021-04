El alivio del presidente

Para el Presidente significó un alivio que Félix Salgado Macedonio “se fuera de la lengua” contra el INE.

Me hacen saber que si bien es cierto AMLO prometió apoyo total al apodado “toro”, ya en corto, a su personal de confianza, dijo que su amigo guerrerense se había vuelto, (hasta para el más necio), indefendible. Apenas se enteró de las “amenazas” que Salgado soltó hacia los árbitros de la elección, el de Tabasco instruyó a sus operadores abandonaran la operación subterránea diseñada para evitar la cancelación de dicha candidatura. “Félix acaba de complicar su caso, y de paso, le dio carne a nuestros adversarios para atacarnos”, afirmó el Presidente. Y es que Salgado Macedonio solito se puso la soga al cuello. Ni su entrañable amigo podría borrar lo que la calentura del momento le llevó a decir. El “toro” se equivocó al insinuar que de no salir beneficiado con su candidatura, habría de buscar a los Consejeros en sus casas, además de revelar, por mera lógica, la ubicación de éstas. Justo al siguiente día de sus desafortunadas declaraciones, AMLO le comunicó a Félix Salgado que se había dado un balazo en el pie. “Estábamos presionando bien y le diste a todos nuestros adversarios en el INE la oportunidad de victimizarse, tanto en los medios de comunicación como en cualquier sitio que puedan”. Varios integrantes del gabinete a quienes AMLO suele tomar en cuenta, le externaron que la actitud de Salgado podría dificultar el cabildeo para que el Tribunal Electoral apoyara su candidatura, pues a todas luces estaba incitando a la violencia. “Nuestro amigo en Guerrero podría lograr que varios ciudadanos nos vean agresivos, pues la oposición buscará capitalizarlo de esa manera”, dijo una Secretaria de Despacho al Presidente. Si bien es cierto con el INE la suerte está echada en el tema del “toro”, los de Morena creen que en el Tribunal Electoral las cosas podrían ser diferentes, por ello y de manera urgente, necesitaban controlar a Salgado Macedonio, y lo hicieron, “pero tuvo que ser el propio AMLO, pues a nadie más respeta”, me hacen saber. “Ya no hables y di que acatarás la decisión del Tribunal Electoral. En tu desesperación estás perjudicando al movimiento”, fue el mensaje de AMLO para Salgado, de acuerdo a fuentes en Palacio Nacional.