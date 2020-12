El año que se fue

A unas horas de que termine el 2020, este año nos deja una enorme lección: atesorar la salud y a la familia, pues fue un año de luto, dolor y desesperación para cientos de miles de familias, pero también de declive para el país.

Las grandes heroínas y héroes fueron médicos, enfermeras y enfermeros, todo el personal de salud que sigue arriesgando su vida para salvar la del prójimo. A todas ellas y ellos, muchas gracias por su compromiso, profesionalismo y, sobre todo, calidad humana.

A quienes este año bajaron la cortina de su negocio, perdieron su empleo, truncaron sus objetivos laborales, confíen en que como diputada tienen una aliada que seguirá pugnando por apoyos para todos ustedes, para que existan las condiciones para que nuestra aletargada economía pueda reactivarse pronto.

Para todas esas familias que este año perdieron a un ser querido por el Covid-19, por la falta de medicamentos contra el cáncer o por la violencia desmedida, no están solos.

A las mujeres jefas de familia que se las tienen que ingeniar para sacar adelante a sus hijos porque ya no tienen un programa que las ayuden, tienen mi palabra de que no quitaremos el dedo del renglón; que continuaré trabajando para hacer de Veracruz y de México tierras seguras, de oportunidades para niñas, jóvenes y mujeres.

Veracruz y México van más allá de los discursos divisionistas, del populismo, de los rencores y protagonismos. Hoy nuestro presente y futuro siguen en vilo y por eso tenemos que cuidar nuestra salud y sumar esfuerzos para salir pronto de esta doble crisis; de que se puede, se puede.

Quiero aprovechar estas líneas para agradecer la generosidad de Diario de Xalapa, pues semana con semana me permitieron estar cerca de ustedes, informándoles sobre el quehacer legislativo, sobre cómo, desde el Grupo Parlamentario del PRI, del cual soy vicecoordinadora, atendimos y tratamos de ayudar a solucionar los problemas de México.

Para la gran familia OEM, para quienes me hicieron favor de leerme en este espacio, mis mejores deseos de que el año que está próximo a iniciar esté colmado de buenas vibras en sus hogares, pero sobre todo, de salud. Que haya también trabajo, seguro y bien pagado, para que no falte el alimento sobre la mesa, ni dinero para atender las necesidades de cada familia; armonía y tranquilidad no deben faltar.

Sé que todo esto será posible si cada uno de nosotros pone su granito de arena, si damos lo mejor de nosotros, cada uno en nuestras trincheras, para recuperar nuestras calles, nuestras ciudades, municipios, Veracruz y México. Solo con trabajo y unidad es como podremos lograrlo. Nos leemos el próximo año: ¡Próspero y saludable 2021, son mis mejores deseos!

Diputada federal del PRI

@AniluIngram