Amigo generoso

Pagar favores

UNO. Cabildeo presidencial

Secretario de Acuerdos con Luis Echeverría Álvarez, Sergio Villasana Delfín le informaba que el gobernador Rafael Murillo Vidal había inaugurado una escuela, una carretera, un puente, y el presidente de la república le decía:

—Envíele un telegrama de felicitación.

Secretario particular de Murillo Vidal, Juan Maldonado Pereda recibía el telegrama y se lo mostraba a Murillo Vidal.

Así, durante muchos meses y años. "Quizá contribuí, dice Villasana, a la candidatura de Juan a la presidencia municipal de Veracruz".

DOS. El amigo generoso

Su amigo y jefe, Ignacio Ovalle Fernández, en varios cargos públicos, Villasana a su lado, a veces, su hombre en Veracruz, le decía:

—Si tienes un cargo público pendiente y un político capaz y honesto, dale el cargo.

—Gracias, Nacho.

—Pero ya, eh, ya.

—¿Por qué, Nacho?

—Si el gobernador me habla y me pide el cargo le diré que ya está dado. Y si no está dado entonces será para su recomendado.

TRES. El apaga-fuegos

Juan Antonio Nemi Dib, secretario de Salud con Javier Duarte, Villasana fue invitado:

—En Sanidad Internacional en la ciudad de Veracruz hay muchos problemas de corrupción. ¡Ayúdame en el puerto!

Varios años duró la faena aquella, luchando contra la corrupción. Y todos los días, en el frente de batalla.

En la Secretaría de Educación Pública, con sede en la Ciudad de México, su jefe le dijo:

—¡Ayúdame! Fuiste dirigente estudiantil en la UNAM. Y tenemos muchas escuelas tomadas. Cabildea con los líderes.

CUATRO. Purificación moral

Delegado de la Procuraduría General de la República en una demarcación de la Ciudad de México tuvo a su cargo setenta agentes del Ministerio Público y trescientos policías.

Un altísimo voltaje de posibilidades para corromperse en el ejercicio público.

Fue enviado ahí para la purificación moral, cierto, pero también, para acelerar la procuración de justicia.

Nunca el estercolero le alcanzó y, por el contrario, luchó en el frente, el centro y la retaguardia del campo de batalla por tantos vicios arraigados.

CINCO. Promotor de la cultura

Director del Instituto de la Cultura, Juan Maldonado secretario de Educación, Miguel Alemán gobernador, tuvo tarea encomiable.

Establecer casas de Cultura en la mayor parte de los doscientos doce municipios.

La vida le ofreció la oportunidad de volverse promotor de la cultura. Concitar la voluntad política de los alcaldes. Juntar esfuerzos con los activistas de cada pueblo.

Además de un programa de acción en las cabeceras municipales icónicas y simbólicas de Veracruz.

SEIS. Favor con favor se paga

Hacia finales del sexenio de Gustavo Díaz Ordaz donde laborara en la Presidencia de la República, Luis Echeverría Álvarez presidente electo, trascendió el nombre de Ignacio Ovalle Fernández como secretario particular.

Y en la oficina donde trabajaba, la mitad del mundo y la otra mitad se preguntaba quién era Ovalle, el joven de 26 años encumbrando en las grandes ligas.

Villasana escuchó en silencio y calló. Fue una estrategia. Dejar que hablaran. En ningún momento para, digamos, llevar el chisme, sino para dar la sorpresa.

Ovalle ya lo había invitado para estar juntos en la secretaría del presidente. Insólita fue la sorpresa de los compañeros, incluso, hasta su jefe, un maestro en la UNAM, pues el día de la toma de posesión, apareció como secretario de Acuerdos.

Su maestro, sorprendido y perplejo, le dijo:

—¡Ayúdame! Yo conozco a Echeverría, pero de seguro me habría olvidado.

Y Sergio le devolvió el favor. Y le abrió las puertas en el nuevo sexenio.