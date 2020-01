El área de “caja-chineros” de AMLO

Rifar el avión fue buena idea, pues le permitió al presidente López Obrador desviar (aunque sea por unas horas), los temas álgidos que rodean a su administración.

Siempre será mejor (para AMLO y compañía) que la discusión en redes y medios de comunicación se centre en temas “increíbles” (chuscos o de mofa), que sobre el número de muertos en su primer año de gobierno, por colocar tan sólo un ejemplo.

Los cuestionamientos de Jorge Ramos sobre la violencia en el país; el reportaje de Carlos Loret respecto al hijo de Napoleón Gómez Urrutia; la innegable desorganización en el Insabi; el desabasto de medicamentos oncológicos; la clara protección de Irma Eréndira Sandoval a Manuel Barttlet, y varios temas más suelen ocupar al equipo del Presidente.

Pero la rifa del avión presidencial no fue una ocurrencia, tampoco el tema de la llanta ponchada en el vehículo donde viajaba AMLO, mucho menos el nacimiento de su nieto en un hospital de Estados Unidos. Todos fueron temas lanzados (o aprovechados) para buscar tapar el gran pendiente: la creciente violencia en el país.

De acuerdo a fuentes en Palacio Nacional, frecuentemente el presidente recibe propuestas de temas para incluir en “la mañanera”, y así, de esa manera, buscar generar discusiones que desvíen los asuntos que lastiman el mandato de AMLO.

A manera de mofa, cuando alguien en la mesa propone un “tópico desvirtuante”, se gana por un rato el mote de “caja-chinero”. No es algo nuevo, pues los gobiernos anteriores también los utilizaban. “El que presenta la idea maneja una medición de riesgos, para evitar que pueda salir más caro el caldo que las albóndigas”, me dicen.

“Se ha hecho en los gobiernos anteriores, fue una práctica habitual, y por ello, no hay que rasgarse las vestiduras. Lo que más nos ha costado es desviar la atención en el asunto de Manuel Barttlet, y en realidad no lo logramos, pues Función Pública no quedó bien”, me confesó una fuente que pidió el anonimato.

Buscan generar discusiones en “las benditas redes sociales” que confundan los “temas-peligro” para AMLO, a veces lo logran, a veces fracasan. “Lo del avión presidencial sirvió, pero lo mejor está por venir, tenemos ya una serie de asuntos calendarizados para mantener la caja china vigente”.

