El arranque de campañas

No todos quedan contentos con las candidaturas que determinaron llevar los distintos partidos políticos, y salvo casos de excepción, ya no habría más cambios en esas postulaciones para diputados locales e integración de planillas en los ayuntamientos veracruzanos.

Una de ella acaba de darse en el puerto de Veracruz, de Movimiento Ciudadano, donde bajaron de la contienda a Oliver Olmos Cabrera por determinación del OPLE por no acreditar gastos de precampaña y, aunque no se ha confirmado, entraría de emergente Oscar Lara Hernández; también hubo versiones de que Anabell Gardoqui de la Reguera, más conocida como “La Nena”, sería sustituida como candidata para la alcaldía de Boca del Río por Lupita Tapia, candidata a diputada local por el Distrito XVI, pero Morena se encargó ayer de dejar en claro que no es así al enviar la lista oficial de sus candidatos y las planillas de las alcaldías y ahí se encuentra firme la mamá de la actriz Ana de la Reguera; asimismo, se encuentra pendiente lo que resuelva el OPLE respecto al tema de la residencia de tres años en el puerto jarocho de Miguel Ángel Yunes Márquez, que aparentemente no cumple conforme a lo establecido en la ley para poder ser candidato a la alcaldía de Veracruz.

Pero, independientemente de esos casos, y respecto a las posiciones edilicias, la inmensa mayoría que aparecen en las listas de regidores no van a concretar sus aspiraciones; si acaso solamente unos cuantos, lo que corresponda a los partidos que van en coalición y no ganen pero lograsen una importante votación, con lo que automáticamente obtendrán alguna regiduría, o dos o tres, máximo, repartidos entre ellos, lo que podría dar pluralidad y equilibrio en algunos Cabildos, para hacer un tanto incómoda la actuación de los alcaldes, quienes no podrán servirse con la cuchara grande en algunas determinaciones. Hay mucho para escoger, pero la realidad es que los dos bloques partidistas llevan delantera frente a los demás participantes, no sólo por su presencia predominante en determinadas zonas, sino porque cuentan con el andamiaje de estructuras que van a respaldar el trabajo de proselitismo que vayan haciendo sus abanderados.

Es una elección interesante, donde se va a decidir si el electorado repite darle todo el margen de maniobra política al presidente Andrés Manuel López Obrador con mayoría en la Cámara de Diputados, o lo acotan con un Congreso que sea contrapeso de las decisiones nacionales, lo que se sabrá en poco más de un mes, y lo mismo en la Legislatura Local, que podría repetir mayoría o repartirse el poder con otros actores políticos para limitar al gobernador Cuitláhuac García Jiménez. Sin embargo, lo que más interesa a los ciudadanos son los Alcaldes, sus autoridades más cercanas, con quienes tienen que ver en servicios públicos que ocupan diariamente, y donde el voto refleja si hay una buena calificación a quien actualmente tiene la responsabilidad de servir a la población.

Habrá mucho ruido, sin duda en lo mediático, a pesar de las limitaciones de las autoridades electorales, por recomendaciones sanitaria, para cuidar la salud de la población en tiempos de la pandemia del Covid-19, con pocas concentraciones de personas, o de plano, cancelación de este tipo de actos masivos que se acostumbraron en anteriores elecciones.

