El arsenal de Veracruz

Cuando uno analiza y evalúa los trabajos realizados con los programas de asistencia y beneficio social implementados por el gobierno federal a partir del año 2019, específicamente en Veracruz, denota un propósito de mejorar a la base social, en su mayoría en estado de pobreza, a través de la entrega directa del beneficio.

No obstante este esfuerzo, los mexicanos nos hemos visto afectados, disminuidos y pagando lo que no se tiene en razón de la pandemia por el Covid-19, que no ha respetado niveles sociales y daña más a las clases sociales pobres.

De acuerdo con el informe del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), tan solo en el 2020 diez millones de mexicanos cayeron más allá del círculo de la pobreza.

Dice que los programas sociales son un paliativo enfocado a la transferencia directa al beneficiario, en lugar de un enfoque que atienda las causas estructurales de la pobreza, por lo que su solución no es a largo plazo.

No obstante esa opinión, los beneficios de los programas específicos sí llegan a los beneficiarios y no estamos hablando de un programa, la referencia es de 47 que consigna el PEF federal en programas, que incluyen desde los ramos de agricultura hasta cultura, con los estelares que consigna el Ramo 20 bienestar.

Nadie puede dudar el éxito del programa de adultos mayores ni su manejo, quizás en algunos casos los puntos de entrega han sido atropellados, con colas y sin sana distancia, pero que sí se recibe y los que tienen una pensión del IMSS o ISSSTE, ésta se le abona directamente a su tarjeta bancaria.

En Veracruz, de acuerdo con el delegado federal de la Secretaría de Bienestar, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, se invierten más de 61 mil millones de pesos a más de dos millones de personas en apoyo a la población vulnerable. Y precisó:

“Es la primera vez en la historia del país que se cuenta con información precisa de quiénes son los beneficiarios, mas allá de lo que la comunidad conoce todos los días”, y detalló el número de personas inscritas en cada uno de los programas sociales. Precisa que son 2 millones 145 mil veracruzanos inscritos en el padrón, datos que se pueden consultar en la página https://pub.bienestar.gob.mx/, con una derrama de 61 mil 40 millones 907 mil 172 pesos.

Habrá que considerar el programa emergente de pesca entregado a pescadores veracruzanos, a quienes se incluyeron en el crédito a la palabra para los pequeños comerciantes y que beneficia a taxistas, músicos, meseros y ambulantes. También deberá incluirse en la evaluación a los cañeros y caficultores, a los veracruzanos que recibieron un hábitat, a muchos jóvenes con becas y a discapacitados, así como las famosas tandas para el bienestar.

A todo este bagaje de programas y acciones habría que sumar la coordinación de las “Brigadas Correcaminos”, conformadas por personal del Ejército y la Marina, así como de la Guardia Nacional, que participan en las jornadas de vacunación para adultos mayores de 60 años que iniciaron esta semana y que continuarán hasta el mes de abril.

En estos tiempos que se avecinan de cambios de representantes populares en Veracruz, donde se elegirán 50 diputados, 212 alcaldes, 212 síndicos y 623 regidores, las campañas iniciarán el próximo 4 de mayo y se espera que sean atípicas; la comunicación es indispensables junto con las tecnologías y el marketing.

En estos temas el experto es nuestro Presidente, que goza de gran popularidad y que dará, sin lugar a dudas, una ventaja competitiva al partido en el poder, pero no por ello ganará todas; habrá contiendas donde ganarán representantes de otros partidos diferentes a Morena.

Pero de que en Veracruz hay trabajo y arsenal, lo hay. Habrá que ver para cuánto les da; lo veremos el próximo 6 de junio.

De acuerdo con el informe del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), tan solo en el 2020 diez millones de mexicanos cayeron más allá del círculo de la pobreza.