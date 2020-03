El asalto al INE

En la reforma constitucional en materia política electoral publicada el 10 de febrero de 2014, el Instituto Federal Electoral (IFE) se transformó en el actual Instituto Nacional Electoral (INE) constituyéndose en la autoridad de carácter nacional encargada de homologar los estándares con los que se organizan los procesos electorales federales y estatales para garantizar altos niveles de calidad en nuestra democracia electoral.

Además de organizar los procesos electorales federales, el INE se coordina con los organismos electorales locales para la organización de los comicios en las entidades federativas, recibiendo además un gran número de nuevas facultades, encaminadas todas a garantizar la transparencia y la pulcritud en las contiendas electorales en México.

Desde su creación como IFE y ahora como INE se tuvo el cuidado de reforzar su autonomía e independencia para desligarlo por completo del Poder Ejecutivo y pudiera cumplir cabalmente con la responsabilidad que le ha sido encomendada y a mi juicio, el INE ha cumplido muy bien su tarea. Hoy la suerte de esta gran institución está echada, pues soplan vientos de fronda sobre ella.

Morena y la 4T van con todo para apoderarse del INE, una vez que ya tienen bajo su yugo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y al Instituto Nacional de Acceso a la Información, el INE representa “la joya de la corona” en materia de autonomía del Estado y una institución estratégica para el control político y electoral de la República.

El INE es considerado uno de los pilares fundamentales para la democracia en el país y la 4T, que de democrática no tiene nada, trabaja a marchas forzadas para apoderarse del mismo.

Ahora que la Cámara de Diputados ha aprobado la convocatoria para elegir, por mayoría calificada de votos, a cuatro nuevos consejeros, los que, desde luego, la “aplanadora morenista” se encargará de ver que cumplan con el perfil, con el perfil que ellos requieren, es decir, que pertenezcan a sus huestes, se modificará radicalmente el equilibrio de fuerzas existente en el Consejo General del INE.

No hay duda alguna que Morena no negociará nada, que los cuatro nombramientos los harán suyos, total la democracia es lo que menos importa, lo que opinen los demás partidos no tiene relevancia y usará su mayoría calificada para sacar adelante los nombramientos de los cuatro consejeros sin ceder a la oposición ninguna de esas posiciones y eligiendo con su mayoría a cuatro personas que pertenezcan a su proyecto político.

A cuatro personas que respondan a sus intereses.

No habrá escrúpulo ni pudor alguno para que el partido oficial logre su cometido, el asalto al INE ya está en marcha.

Los cálculos de los morenistas no están mal, cuatro nuevos consejeros sumados al Consejero del Verde, quien es más moreno que un marciano, suman cinco votos en el Consejo General del INE. Ya solo necesitarían un voto más para lograr la mayoría.

Así es que señores, arriba las manos, esto es un asalto, el INE será secuestrado.

Diputado federal del PAN