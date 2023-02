El asunto de las tentaciones

En la Escritura encontramos diversas alusiones al desierto, y cada una de ellas le va dando un toque especial para configurar el significado que la Biblia quiere darle a esta recurrida imagen. El desierto es el valle del amor.



El lugar de los enamorados, de la seducción. Así lo presenta Oseas al sostener: por eso voy a seducirla, voy a llevarla al desierto, y le hablaré al corazón. El desierto es el lugar en el que Dios conoció a su pueblo, en el que el Hijo afianzó su filiación al Padre y su comunión con el Espíritu. Ese es el sentido amoroso, filial y de comunión que el desierto quiere otorgarle a nuestra vida en esta cuaresma.



Los psicólogos sostienen que las relaciones maduras y profundas son las que sanan las heridas que otras relaciones causaron a la persona. La cuarentena de Jesús en el desierto fue el tiempo de una profunda relación con el Padre, con el Espíritu, consigo mismo, que le permitió que se asentara lo que había escuchado del Padre.



Fue un tiempo de profunda lucidez que le llevó a fortalecer su voluntad, su disposición al Padre y su entrega sin reservas a la voluntad del que lo envió. Eso quiere ser la cuaresma para los cristianos. No consiste en comer pescado en vez de carne o en hacer prácticas que en todo el año se olvidan. Es un tiempo de calidad, serio, maduro y profundo en el que la comunidad crece en su entrega a la voluntad del Padre, para hacer frente a las escandalosas y vacías ofertas del tentador.



Cuando no se tiene conciencia de lo que se ha venido a hacer al mundo, se pierde el tiempo preocupándose sólo por comer y comer, por el propio pan, sin crecer en el interés de que también los otros puedan comer. Cuando no se sabe qué es lo que se ha venido a hacer al mundo es muy fácil entretenerse en lo estridente, espectacular y escandaloso de sí mismo, con una mirada ególatra y narcisista, buscando ser espectaculares.



Como Jesús tenía muy claro qué había venido a hacer al mundo no se dejó deslumbrar por el aparente oro del tentador.



Afirma Dolores Aleixandre que Jesús no ha venido a preocuparse de su propio pan, sino de preparar una mesa en la que todos puedan sentarse a comer.



No ha venido a que le lleven en volandas los ángeles, a acaparar fama y hacerse un nombre, sino a dar a conocer el nombre del Padre y a llevar sobre sus hombros a los perdidos, como lleva un pastor a la oveja extraviada. No ha venido a poseer, a dominar o a ser el centro, sino a servir y dar la vida.