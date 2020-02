El auditor, cazado

Desde hace muchos años, en las contiendas electorales, el tema de la corrupción ha sido muy utilizado para denostar el trabajo de los adversarios políticos, con razón o sin razón; el concepto de corrupción es utilizado sin recato ni consideración alguna.

México lleva ya muchos años sumido en la putrefacción de la corrupción, pues todos los días se habla de este tema a nivel nacional y no hay absolutamente nadie que salga al frente y detenga esta avalancha de afirmaciones negativas que nos han colocado como un país nada confiable y estamos muy lejos de encontrar la recuperación ética y moral ante los ojos del mundo entero.

Durante el gobierno federal anterior fue creado el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) que contempla la participación decidida de la sociedad civil, sin embargo, lo que inició con gran entusiasmo se ha ido diluyendo afectando la transparencia en la información y en los procesos gubernamentales.

No se percibe señal alguna del actual gobierno federal que nos permita pensar que el SNA tendrá todo el respaldo para combatir la corrupción y la impunidad, combatir la arbitrariedad y el abuso del poder, promover la mejora de la gestión pública e involucrar a la sociedad y al sector privado en el combate a la corrupción, los cuatro ejes estratégicos que fueron aprobados por el Comité Coordinador del SNA como Política Nacional Anticorrupción (PNA).

Después de todo el extraordinario proceso y trabajo que ha significado construir el SNA no sería justo para los mexicanos que quedara sin el apoyo que se requiere para que cumpla cabalmente con la importante tarea que le ha sido encomendada y mucho menos que algunos pseudoprofesionales de la fiscalización se aprovechen de ello.

Recientemente el Congreso del Estado de Veracruz rechazó, es decir, no aprobó la cuenta pública de 2018 presentada por Lorenzo Antonio Portilla Vázquez, quien entonces fungía como titular del Orfis y al cual le había dado por politizar las actividades técnicas bajo su responsabilidad.

Quien era el auditor general de Veracruz desde el 26 de septiembre de 2012 y pretendía reelegirse otros 7 años, no contó con que los integrantes de la nueva Comisión de Vigilancia del Congreso y el propio Gobierno del Estado conocían su manera de comportarse, pretendiendo hacerlo de la misma manera que lo había hecho en los dos gobiernos anteriores.

Bastaría recordar que en los ejercicios 2012, 2013, 2014 y 2015 el Orfis bajo su cargo no encontró observaciones de daño patrimonial ni en la Secretaría de Seguridad Pública ni Sedarpa ni Comunicación Social ni Protección Civil, ni en la Secretaría de Educación, por citar solo éstas, pero cuando ya existía nuevo gobierno empezó a realizar señalamientos a diestra y siniestra, imputaciones con daño patrimonial en televisión a nivel nacional al anterior gobierno, lo que mostró la falta de ética y profesionalismo que demandaba tan importante responsabilidad.

Se filtraron a la prensa incluso algunos recibos supuestamente firmados por él, por la cantidad de 5 mdp cada uno, con la fecha y el sello de la Tesorería de la Secretaría de Finanzas y Planeación.

Se quiso conducir de igual manera con el gobierno actual e incluso se sabe que ya se sentía seguro para la reelección, sin embargo, en un acto de congruencia y anteponiendo el bien de Veracruz, el Congreso del Estado no lo aprobó y en su lugar designó a Delia González Cobos, quien recibió instrucciones para volver a revisar la cuenta pública 2018, señalando que para cumplir se vio precisada a gastar un poco más de 15 mdp.

Esta última cifra, que no estaba contemplada para el programa de fiscalización, ¿deberá reintegrarla el exauditor?, no lo sabemos, lo que sí está claro es que en esta ocasión no se salió con la suya y el auditor resultó cazado.